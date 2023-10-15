Рыбин о СКА: «Есть деньги – можешь позволить себе все. На компьютерную игру было похоже, когда покупали Грицюка, Толчинского, Гальченюка и других»

Максим Рыбин высказался о финансовых возможностях СКА.

«Похоже ли руководство СКА на компьютерную игру – хоккейный менеджер?(смеется) Скажем так: они всегда получают то, что хотят. Есть деньги – ты можешь позволить себе все.

Знаете, больше на компьютерный хоккейный менеджер было похоже летом, когда покупали , Толчинского, и других хоккеистов. Или когда я пришел в СКА в 2009 году. На презентации команды было 12 различных капитанов своих предыдущих клубов. На что это похоже? (смеется)

С одной стороны, это круто, а с другой – половину лиги собрали. У многих были контракты на 2-3 года, но они их не доработали. Кто-то ждал больше времени на льду, кто-то хотел играть постоянно в большинстве», – сказал бывший игрок и «Спартака» .