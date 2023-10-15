Рыбин о СКА: «Есть деньги – можешь позволить себе все. На компьютерную игру было похоже, когда покупали Грицюка, Толчинского, Гальченюка и других»

Теги СКА Максим Рыбин КХЛ Алекс Гальченюк Сергей Толчинский Арсений Грицюк деньги Хоккей

Максим Рыбин высказался о финансовых возможностях СКА.

«Похоже ли руководство СКА на компьютерную игру – хоккейный менеджер?(смеется) Скажем так: они всегда получают то, что хотят. Есть деньги – ты можешь позволить себе все.

Знаете, больше на компьютерный хоккейный менеджер было похоже летом, когда покупали Грицюка, Толчинского, Гальченюка и других хоккеистов. Или когда я пришел в СКА в 2009 году. На презентации команды было 12 различных капитанов своих предыдущих клубов. На что это похоже? (смеется)

С одной стороны, это круто, а с другой – половину лиги собрали. У многих были контракты на 2-3 года, но они их не доработали. Кто-то ждал больше времени на льду, кто-то хотел играть постоянно в большинстве», – сказал бывший игрок СКА и «Спартака» Максим Рыбин.

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7 комментариев

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!!!ВОЛК РОССИЯ!!!
СКА это ЗЛО для хоккея российского! как и всё питерское в спорте
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Machine Head
Шапито -одним словом! 12 капитанов - это сильно . Ничего не изменилось за 14 лет.
+3
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Александр Маслов
хоть один из Питера--- адекватный, Рома играется.
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Machine Head
Ответ Александр Маслов
хоть один из Питера--- адекватный, Рома играется.
Он из Жуковского, воспитанник московского Спартака.
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Владислав Бондарчук
Не во всех играх есть такие чит-коды 😟
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вован63
Нужно запретить все переходы до начало плей офф, разрешить брать игроков их команд которые туда не попали.
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