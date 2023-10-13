Рыбин о Рендуличе: «Сочи» не хотел его отдавать, мы все это понимаем. В СКА теперь будет притеснение кого-то из русских ребят»

Теги СКА Максим Рыбин КХЛ Сочи Борна Рендулич Хоккей

Максим Рыбин высказался о переходе Борны Рендулича из «Сочи» в СКА.

31-летний нападающий отличился в дебютном матче за СКА против «Локомотива». У него 16 (10+6) очков в 17 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Считаю ли я Рендулича топовым нападающим КХЛ? Я немногих хорватских хоккеистов знаю, поэтому среди них, наверное, да. Он был лидером в «Сочи», и они не хотели его отдавать, мы все это прекрасно понимаем. Будет ли его игра в СКА такой же яркой – посмотрим.

Пока он не топовый хоккеист нашей лиги, давайте подождем. В СКА перебор хороших игроков, и плюс теперь Рендулич. У них шикарный состав, просто нужно время.

С приходом еще одного легионера будет притеснение кого-то из русских ребят. Из-за Рендулича российские хоккеисты лишились шанса бороться за попадание в основной состав СКА», – сказал бывший игрок «Спартака» и СКА. 

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