Рыбин о Рендуличе: «Сочи» не хотел его отдавать, мы все это понимаем. В СКА теперь будет притеснение кого-то из русских ребят»

Максим Рыбин высказался о переходе Борны Рендулича из «Сочи» в СКА.

31-летний нападающий отличился в дебютном матче за СКА против «Локомотива». У него 16 (10+6) очков в 17 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Считаю ли я Рендулича топовым нападающим КХЛ? Я немногих хорватских хоккеистов знаю, поэтому среди них, наверное, да. Он был лидером в « », и они не хотели его отдавать, мы все это прекрасно понимаем. Будет ли его игра в СКА такой же яркой – посмотрим.

Пока он не топовый хоккеист нашей лиги, давайте подождем. В СКА перебор хороших игроков, и плюс теперь Рендулич. У них шикарный состав, просто нужно время.

С приходом еще одного легионера будет притеснение кого-то из русских ребят. Из-за российские хоккеисты лишились шанса бороться за попадание в основной состав СКА», – сказал бывший игрок «Спартака» и СКА.