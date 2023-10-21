Ротенберг о том, как побеждать «неудобных соперников»: «Как в боксе – можно наносить много ударов по туловищу, а нужен один в правильное место. Играет роль не количество, а качество»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении от «Нефтехимика».

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:2.

– В концовке у нас играли сильнейшие. Вопросов к ребятам нет – самоотдача на высоком уровне. Проявили характер, четыре минуты провели без вратаря. Но соперник сыграл самоотверженно. Они здорово ловили шайбы на себя. Было тяжело доставить шайбу к воротам. Здесь нужно было брать игру на себя. Нужен был герой. Нужно было вылезти на пятак и забить гол.

Пару раз были хорошие попытки, но этого оказалось недостаточно. Мы играем волнами – такой календарь. Нужно правильно готовиться к матчам. Все это улучшим и будем сильнее.

– Недавно к вам перешли два воспитанника нижнекамского хоккея. Можете рассказать, в какой роли видите и Нугманова?

– Они отличные самоотверженные ребята. С характером – такие нам очень нужны. – тоже воспитанник « ». Все это сильные хоккеисты. Нижнекамск – суровый город, здесь все ребята такие – с характером. Это сегодня было видно по игре «Нефтехимика». Серьезный урок для нас.

Мы всю игру провели в зоне соперника, но это хоккей. Нижнекамцы один раз поймали нас на контратаке, когда мы сыграли неправильно. Был очень высокий уровень хоккея. Благодарны «Нефтехимику» за то, что они преподнесли нам урок. Против нас так будут играть все команды. Надо улучшать свой хоккей. Наверное, сегодня нужно было поставить в состав ребят из Нижнекамска. Был бы другой результат. Это правда.

– В последние годы есть тренд на выступление сборной за пределами Москвы. Есть шанс увидеть ее в Нижнекамске?

– Думаю, да. Это было бы правильно. Здесь здорово болеют, есть отличная школа. Много хороших хоккеистов. Надо посмотреть на все возможности, но это было бы правильно. В Татарстане хоккей на высоком уровне – и в Казани, и в Нижнекамске. Все ребята, которые здесь играют, всегда бьются, играют очень самоотверженно.

Тяжело играть в Нижнекамске. Это не первое наше поражение здесь. В прошлом году мы тоже проиграли «Нефтехимику». Это по результату, но по качеству игры сегодня у нас было много хорошего. Нужен результат, нужен счет на табло. Будем работать над реализацией. Уже проговорили это с командой. Надо более ответственно относиться к каждому моменту в начале матча. Не надо откладывать на следующую смену. И, конечно, нужны герои. Такого героя у нас сегодня не нашлось. Найдем его в следующем матче.

– В спорте есть понятие «неудобный соперник». В прошлом году вы тоже проиграли «Нефтехимику» на выезде. Как выигрывать у таких неудобных соперников?

– Как в боксе – можно наносить много ударов по туловищу, а нужен один удар в правильное место, чтобы нокаутировать соперника. Играет роль не количество, а качество ударов. У соперника такая тактика, а нам нужно просто нанести эти важнейшие удары и победить. Это касается всех наших соперников.

Все у нас в голове. Мы должны поменять психологию. Начинать матчи и с первой смены реализовывать моменты. Будем работать над этим. Это психология команды и правильное отношение каждого игрока, – сказал .