Сергачев поздравил «Нефтехимик» с 55-летием: «Благодарю родной клуб за то, что помог мне влюбиться в хоккей. Желаю команде развиваться в том же духе, исполнять мечты ребят»

Теги Нефтехимик Тампа-Бэй НХЛ КХЛ Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев поздравил «Нефтехимик» с 55-летием.

Хоккеист является воспитанником нижнекамского клуба.

«Всем привет! Это Михаил Сергачев и мое обращение по особенному поводу. «Нефтехимику» 55 лет. Поздравляю родной клуб и благодарю его за то, что помог мне влюбиться в хоккей.

Мои первые победы и поражения – мы прошли все это вместе. Желаю клубу развиваться в том же духе, направлять молодежь в спорте и исполнять мечты таких же ребят, каким был я.

А теперь дружно: «Дайте шуму «Нефтехимику»! Нам есть чем гордиться», – сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий