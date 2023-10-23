Сергачев поздравил «Нефтехимик» с 55-летием: «Благодарю родной клуб за то, что помог мне влюбиться в хоккей. Желаю команде развиваться в том же духе, исполнять мечты ребят»

Михаил Сергачев поздравил «Нефтехимик» с 55-летием.

Хоккеист является воспитанником нижнекамского клуба.

«Всем привет! Это Михаил Сергачев и мое обращение по особенному поводу. «Нефтехимику» 55 лет. Поздравляю родной клуб и благодарю его за то, что помог мне влюбиться в хоккей.

Мои первые победы и поражения – мы прошли все это вместе. Желаю клубу развиваться в том же духе, направлять молодежь в спорте и исполнять мечты таких же ребят, каким был я.

А теперь дружно: «Дайте шуму « »! Нам есть чем гордиться», – сказал защитник « » Михаил Сергачев.