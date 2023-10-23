Сергачев поздравил «Нефтехимик» с 55-летием: «Благодарю родной клуб за то, что помог мне влюбиться в хоккей. Желаю команде развиваться в том же духе, исполнять мечты ребят»
Михаил Сергачев поздравил «Нефтехимик» с 55-летием.
Хоккеист является воспитанником нижнекамского клуба.
«Всем привет! Это Михаил Сергачев и мое обращение по особенному поводу. «Нефтехимику» 55 лет. Поздравляю родной клуб и благодарю его за то, что помог мне влюбиться в хоккей.
Мои первые победы и поражения – мы прошли все это вместе. Желаю клубу развиваться в том же духе, направлять молодежь в спорте и исполнять мечты таких же ребят, каким был я.
А теперь дружно: «Дайте шуму «Нефтехимику»! Нам есть чем гордиться», – сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачев.
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