Вратарь «Нефтехимика» Долганов сделал 3-й шатаут в сезоне. Он делит 1-е место по этому показателю с Плешковым и Колосовым
Вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов сделал третий шатаут в сезоне.
25-летний голкипер провел сухой матч против СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ (2:0).
Долганов отыграл на ноль в 3 из 12 матчей текущего сезона. Он делит первое место по этому показателю с Артемием Плешковым из СКА (у него 3 сухих матча из 7) и Алексеем Колосовым из минского «Динамо» (3 игры на ноль из 12).
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