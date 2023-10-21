Вратарь «Нефтехимика» Долганов сделал 3-й шатаут в сезоне. Он делит 1-е место по этому показателю с Плешковым и Колосовым

Вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов сделал третий шатаут в сезоне.

25-летний голкипер провел сухой матч против в Фонбет Чемпионате КХЛ (2:0).

Долганов отыграл на ноль в 3 из 12 матчей текущего сезона. Он делит первое место по этому показателю с из СКА (у него 3 сухих матча из 7) и из минского « » (3 игры на ноль из 12).