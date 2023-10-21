Вратарь «Нефтехимика» Долганов сделал 3-й шатаут в сезоне. Он делит 1-е место по этому показателю с Плешковым и Колосовым

Теги Нефтехимик СКА Динамо Минск КХЛ Алексей Колосов Артемий Плешков Филипп Долганов Хоккей

Вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов сделал третий шатаут в сезоне.

25-летний голкипер провел сухой матч против СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ (2:0).

Долганов отыграл на ноль в 3 из 12 матчей текущего сезона. Он делит первое место по этому показателю с Артемием Плешковым из СКА (у него 3 сухих матча из 7) и Алексеем Колосовым из минского «Динамо» (3 игры на ноль из 12). 

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4 комментария

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Rudenzik
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Maxim Shumov
Ну тут очевиден обмен в сосиску на денежную компенсацию
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татарин Казанский
молодчик, так держать 👍👍👍
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Pasha0403
Ответ Rudenzik
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на Матссона 👌
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