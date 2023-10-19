Владимир Плющев: «Судейство «Торпедо» и «Сибири» выглядело как заказное – арбитраж даже Путина беспокоит. Чистые «5+20» Прохоркина на Атанасове»

Владимир Плющев оценил решения арбитров в матче «Торпедо» и «Сибири».

– Сразу после матча «Торпедо» – «Сибирь» (4:5 Б) болельщики нижегородского клуба написали открытое письмо президенту КХЛ с просьбой об отставке главного арбитра лиги. Ваш комментарий.

– Нижегородских болельщиков можно понять, с точки зрения арбитража матч получился проблемным. К сожалению, игр с таким судейством в этом сезоне много – и такие письма могут стать новой модой.

Но не знаю, есть ли в них смысл. Почему пишут только в КХЛ, а не, скажем, в ФХР, которая курирует судейство?

Судя по последним событиям, тема справедливого спортивного арбитража беспокоит даже президента страны. Так что инстанций много.

– Какие судейские ошибки испортили матч в Нижнем Новгороде?

– Грубая ошибка – лишь двухминутный штраф Прохоркина на форварде «Торпедо» Атанасове.

Там чистые «5+20», вне зависимости от степени серьезности травмы. Ведь нападающий «Сибири» меняет направление своего движения, выставляет ногу и умышленно бьет Атанасова коленом в колено.

На встречном движении это самый травмоопасный прием в хоккее. Атанасову крупно повезло, что избежал тяжелой травмы.

– В письме болельщиков также ставится под сомнение отмена гола Ларионова-младшего...

– И опять болельщики правы. Игровой момент, решается в пользу атаки.

Вообще не совсем понятно, что в эпизоде с голом Ларионова-младшего судьи так долго смотрели. И совсем непонятно, почему его отменили. Хороший гол!

– Некоторые болельщики отмечают, что судьи регулярно тащат за уши именно «Сибирь» – и объясняют это тем, что главный судья родился в Новосибирске...

– Всех матчей «Сибири» в этом сезоне не видел, поэтому воздержусь от таких глобальных выводов. Но в матче «Торпедо» – «Сибирь» судейство выглядело как заказное.

Вообще самым показательным считаю то, что удаление за затяжку игры, а фактически за споры заработал Игорь Ларионов.

Он всегда был самым спокойным и хладнокровным хоккеистом на льду, такой же Игорь и на тренерской лавочке.

И вот даже Ларионов из-за судейства срывается. Ну о чем тут говорить? – сказал бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.

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