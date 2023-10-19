Владимир Плющев: «Судейство «Торпедо» и «Сибири» выглядело как заказное – арбитраж даже Путина беспокоит. Чистые «5+20» Прохоркина на Атанасове»

Теги Торпедо судьи Владимир Плющев Сибирь Игорь Ларионов КХЛ Николай Прохоркин Василий Атанасов Хоккей

Владимир Плющев оценил решения арбитров в матче «Торпедо» и «Сибири».

– Сразу после матча «Торпедо» – «Сибирь» (4:5 Б) болельщики нижегородского клуба написали открытое письмо президенту КХЛ с просьбой об отставке главного арбитра лиги. Ваш комментарий.

– Нижегородских болельщиков можно понять, с точки зрения арбитража матч получился проблемным. К сожалению, игр с таким судейством в этом сезоне много – и такие письма могут стать новой модой.

Но не знаю, есть ли в них смысл. Почему пишут только в КХЛ, а не, скажем, в ФХР, которая курирует судейство?

Судя по последним событиям, тема справедливого спортивного арбитража беспокоит даже президента страны. Так что инстанций много.

– Какие судейские ошибки испортили матч в Нижнем Новгороде?

– Грубая ошибка – лишь двухминутный штраф Прохоркина на форварде «Торпедо» Атанасове.

Там чистые «5+20», вне зависимости от степени серьезности травмы. Ведь нападающий «Сибири» меняет направление своего движения, выставляет ногу и умышленно бьет Атанасова коленом в колено.

На встречном движении это самый травмоопасный прием в хоккее. Атанасову крупно повезло, что избежал тяжелой травмы.

– В письме болельщиков также ставится под сомнение отмена гола Ларионова-младшего...

– И опять болельщики правы. Игровой момент, решается в пользу атаки. 

Вообще не совсем понятно, что в эпизоде с голом Ларионова-младшего судьи так долго смотрели. И совсем непонятно, почему его отменили. Хороший гол!

– Некоторые болельщики отмечают, что судьи регулярно тащат за уши именно «Сибирь» – и объясняют это тем, что главный судья родился в Новосибирске...

– Всех матчей «Сибири» в этом сезоне не видел, поэтому воздержусь от таких глобальных выводов. Но в матче «Торпедо» – «Сибирь» судейство выглядело как заказное.

Вообще самым показательным считаю то, что удаление за затяжку игры, а фактически за споры заработал Игорь Ларионов.

Он всегда был самым спокойным и хладнокровным хоккеистом на льду, такой же Игорь и на тренерской лавочке.

И вот даже Ларионов из-за судейства срывается. Ну о чем тут говорить? – сказал бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.

😱 Жуткое столкновение в КХЛ: капитан «Сибири» снес Атанасова ударом в колено

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матроскин52
Нарушение Прохоркина на Атанасова не мог заметить только слепой, а судья стоял в двух метрах… и?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
Его другой суд беспокоит
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maxoc
Респект Плющеву, всё по делу в отличие от Вайсфельда
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Мне тоже со стороны показалось , что судейство заказное , а может даже больше , что это специальный умысел кого-то по отношению к Ларионову и Торпедо. И по судейству в этом матче должны разбираться , как ФХР , так и КХЛ. Я даже представляю для кого философия Ларионова , как кость в горле. Еще бы добавил , что одновременно с проведением матча было очень много на спортс Ру хейтеров Ларионова , которых раньше на игровых ветках я не видел. Это все , конечно, из теории заговора , но я такое допускаю.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий