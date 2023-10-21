Ларионов о 4:2 с «Амуром»: «Торпедо» сыграло по заданию. Оно было одно: так как Рождество еще не наступило, не делать подарки сопернику»
Игорь Ларионов рассказал, какое задание дал игрокам «Торпедо» перед матчем с «Амуром».
Нижегородский клуб выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:2.
«Главный тренер «Амура» говорил про невыполненные установки из-за усталости? Я понимаю Андрея Мартемьянова. Непростой сезон, непростое время. Идет наслоение опытной команды. Защита у них, между прочим, суперопытная. Это играет большую роль, когда ты на усталости можешь играть за счет опыта. Это что касается соперников.
Наша команда [сыграла] по заданию. Оно было одно: так как Рождество еще не наступило – оно будет только через два месяца, – не делать подарки сопернику. Мы их слишком много делаем. Если мы будем играть правильно, ответственно и внимательно – фокусироваться на игре в чужой зоне и не ошибаться, то тогда будет результат. Без этого все равно никак.
Два гола, которые мы пропустили, – это следствие тех ошибок, тех подарков, которые мы дарим в последнее время соперникам», – сказал главный тренер «Торпедо».
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