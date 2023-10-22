«Салават» нанес 33 броска в двух последних играх: 15 с «Северсталью», 18 – с минским «Динамо». Команда Козлова взяла 3 из 4 очков

Теги Салават Юлаев Северсталь Виктор Козлов Динамо Минск КХЛ Хоккей

«Салават Юлаев» проиграл по броскам два матча подряд в КХЛ.

Команда тренера Виктора Козлова уступила минскому «Динамо» (2:3 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В этой игре хоккеисты уфимского клуба нанесли 18 бросков в створ ворот соперника, когда как «Динамо» бросило 28 раз. Броски в сторону ворот – 38:67 в пользу команды из Беларуси.

В прошлом матче против «Северстали» (4:3) «Салават Юлаев» нанес 15 бросков в створ ворот соперника, 26 – в сторону ворот. «Северсталь» бросила 30 раз в створ ворот, 53 – в сторону ворот.

Несмотря на 33 броска в створ ворот в двух последних матчах, «Салават Юлаев» набрал три из четырех возможных очков в этих играх.

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4 комментария

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Михаил Барвинский
показатель, класса!!!
+4
-1
+3
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Александр Буркин
страшно думать что будет с Торпедо... Козлов может найти стратегию, но не долго как видно... Играем все время сериями то серия побед, то серия поражений
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Ачиваков Марат
Ответ Александр Буркин
страшно думать что будет с Торпедо... Козлов может найти стратегию, но не долго как видно... Играем все время сериями то серия побед, то серия поражений
Торпедо сейчас тоже не в тонусе, думаю будет интересный матч
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Александр Буркин
Ответ Ачиваков Марат
Торпедо сейчас тоже не в тонусе, думаю будет интересный матч
ну это да
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