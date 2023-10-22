«Салават» нанес 33 броска в двух последних играх: 15 с «Северсталью», 18 – с минским «Динамо». Команда Козлова взяла 3 из 4 очков

«Салават Юлаев» проиграл по броскам два матча подряд в КХЛ.

Команда тренера уступила минскому «Динамо» (2:3 ОТ) в игре Фонбет чемпионата .

В этой игре хоккеисты уфимского клуба нанесли 18 бросков в створ ворот соперника, когда как « » бросило 28 раз. Броски в сторону ворот – 38:67 в пользу команды из Беларуси.

В прошлом матче против « » (4:3) «Салават Юлаев» нанес 15 бросков в створ ворот соперника, 26 – в сторону ворот. «Северсталь» бросила 30 раз в створ ворот, 53 – в сторону ворот.

Несмотря на 33 броска в створ ворот в двух последних матчах, « » набрал три из четырех возможных очков в этих играх.