Лишка о «Северстали»: «Иногда не хватает опыта в концовках матчей. Мы наступаем на те же грабли, теряем очки. Уверен, это временно, мы можем прибавить»

Теги Северсталь КХЛ Адам Лишка Хоккей

Адам Лишка рассказал, в чем «Северсталь» может прибавить в течение сезона.

«Мне кажется, у нас много талантливой молодежи. Думаю, в течение сезона мы можем еще прибавить. Прежде всего в опыте, потому что иногда в концовках матчей нам не хватает именно его.

Мы наступаем на те же грабли и где-то теряем очки. Уверен, это все временно. Вместе на льду мы все сможем, потому что я верю в каждого нашего хоккеиста и команду», – сказал словацкий нападающий «Северстали» Адам Лишка.

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