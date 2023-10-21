Карбери считает, что «Вашингтон» должен играть разнообразнее в большинстве: «Если 10 лет действовать двумя способами, соперники будут их знать. У нас должно быть 3-4 варианта»

Главный тренер «Вашингтона» высказался о необходимости изменений в игре команды.

«Нужно заново изобрести себя при игре в большинстве, и это, вероятно, один из аспектов, которые мы пытаемся воплотить, но с этим на ранних этапах возникают некоторые проблемы.

Нужно найти какие-то элементы, которые у вас получаются хорошо, но если вы просто выберете два варианта, которые будете исполнять в течение 10 лет, то угадайте что? Остальные команды будет знать эти два варианта, потому что видели их много раз. Они придумали способы противостояния этим двум вариантам, так каков же ваш третий, четвертый, пятый?

Наши игроки большинства должны их придумать, мы ставим перед ними такую задачу. У нас должно быть три, четыре [варианта]. Если Овечкина выведут из игры, что мы будем делать?

В это входит много разных аспектов, но мы открываем себя заново, чтобы действовать сразу несколькими способами. Это не отказ от того, что сделало команду успешной, и не изобретение колеса, а поиск различных способов атаковать и приспосабливаться», – сказал Спенсер Карбери.