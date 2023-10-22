Кожевников о «Спартаке»: «Первое место в КХЛ команда занимает по достоинству, это закономерность, а не случайность. Ребята играют с удовольствием, это видно»

Теги Спартак КХЛ Александр Кожевников Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников отреагировал на выход «Спартака» на 1-е место в таблице КХЛ.

Победа над «Адмиралом» стала 8-й подряд для московской команды. Клуб обновил свой рекорд по победам подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Я за рекордами не слежу, это задача для вас, журналистов. Для меня все вполне ожидаемо. Самое главное, что радует игра «Спартака». Первое место в КХЛ команда занимает по достоинству, это закономерность, а не случайность.

Посмотрим, что будет дальше на выезде, сейчас сложная серия. «Спартак» показывает достойную игру, давно не помню такой у москвичей. Похоже на советские времена, согласен с Борисом Майоровым. Ребята играют с удовольствием, это видно.

Дай бог чтобы все это не пропало, тренерские задача – все время поддерживать команду в тонусе», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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