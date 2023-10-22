Борис Майоров: «Спартак» напомнил мне советские времена. Видно хорошее взаимодействие, катание. Переломным моментом была красивая победа над ЦСКА»

Борис Майоров оценил выступление «Спартака» в сезоне-2023/24.

«В некоторой степени переломным моментом в игре « » была красивая победа над . Даже не в результате дело, а в характере и в настрое команды.

Этот «Спартак» напомнил мне советские времена. Очень красиво «Спартак» играл, видно хорошее взаимодействие, хорошее быстрое катание, почти с безошибочной игрой и в атаке, и в обороне.

Конечно, обязательно что-то пропустишь: то защитники ошибку допустят, то нападающие или вратарь. Но в целом все хорошо. Потом уже пошла победа над разрекламированным «Торпедо», а дальше как по накатанной.

И вот уже успех в игре с « » и восьмая победа подряд. Отмечу, что «Спартак» здорово укрепился, здесь надо отдать должное руководству», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

«Спартак» выиграл 8-й матч подряд