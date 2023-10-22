Тамбиев о 3:4 от «Спартака»: «Наступаем на одни и те же грабли. Эмоции захлестывают, получаем ненужные удаления, нелепые голы залетают. По самоотдаче претензий нет»
Леонид Тамбиев высказался после матча против «Спартака» (3:4).
«Прежде всего, спасибо болельщикам – такая поддержка дорогого стоит. Что сказать по игре? По самоотдаче, по желанию у меня нет претензий к команде.
Наступаем на одни и те же грабли. С такой командой нельзя удаляться, о чем мы говорили, надо работать до конца. Нас пока не хватает в этих компонентах, захлестывают эмоции, получаем ненужные удаления, нелепые голы залетают – то от борта, то из-за ворот.
Ничего не поделаешь, эту удачу надо заработать, чтобы были победы. Через такие игры победы должны прийти к команде. Ребята отдавались полностью, у меня нет претензий.
Ошибки – да, ошибались, но соперник был очень сильный. Команда старалась победить», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
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