Тамбиев о 3:4 от «Спартака»: «Наступаем на одни и те же грабли. Эмоции захлестывают, получаем ненужные удаления, нелепые голы залетают. По самоотдаче претензий нет»

Теги Спартак КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев высказался после матча против «Спартака» (3:4).

«Прежде всего, спасибо болельщикам – такая поддержка дорогого стоит. Что сказать по игре? По самоотдаче, по желанию у меня нет претензий к команде.

Наступаем на одни и те же грабли. С такой командой нельзя удаляться, о чем мы говорили, надо работать до конца. Нас пока не хватает в этих компонентах, захлестывают эмоции, получаем ненужные удаления, нелепые голы залетают – то от борта, то из-за ворот.

Ничего не поделаешь, эту удачу надо заработать, чтобы были победы. Через такие игры победы должны прийти к команде. Ребята отдавались полностью, у меня нет претензий.

Ошибки – да, ошибались, но соперник был очень сильный. Команда старалась победить», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

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