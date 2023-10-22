«Спартак» выиграл 8-й матч подряд

«Спартак» одержал 8-ю победу подряд, обыграв «Адмирал».

Команда тренера победила в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

Победа над « » стала 8-й подряд для московского « ». Клуб обновил свой рекорд по победам подряд в КХЛ.

На данный момент команда занимает 1-е место в таблице Запада и общей таблице лиги, набрав 32 очка после 22 игр.