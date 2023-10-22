«Спартак» выиграл 8-й матч подряд

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Адмирал Хоккей

«Спартак» одержал 8-ю победу подряд, обыграв «Адмирал».

Команда тренера Алексея Жамнова победила в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

Победа над «Адмиралом» стала 8-й подряд для московского «Спартака». Клуб обновил свой рекорд по победам подряд в КХЛ.

На данный момент команда занимает 1-е место в таблице Запада и общей таблице лиги, набрав 32 очка после 22 игр.

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16 комментариев

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Caniball
И все в основное время.
При этом еще игроки первой тройки - три лучших бомбардира лиги. И по забитым шайбам далеко впереди всех остальных команд.
+23
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+23
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Дмитрий Анатольевич
На данный момент 1-е место в чемпионате 🤟🤟🤟
+10
0
+10
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Кондитер
ещё 2 матча в гостях надо выиграть и всё. можно ставить твердую пятерку за выездные матчи 🔴⚪
+9
-1
+8
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Сергей
Спартак взял реванш за поражение дома, Молодцы, впереди Амур, не расслабляться, так держать.
+4
0
+4
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aleksejsencov7@gmail.com
Просто праздник, а не Спартак 🥳 Всех с победой и лидерством в КХЛ!!!
+4
0
+4
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Михаил Зюбин
вот бы и футбольный также...
+2
0
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Евгений Заботин
Главное чтобы не переманили кого-нибудь из лидеров по среди сезона. А то есть такие любители, еще и админресурс подключат.
+2
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Ярик01
Ответ Treq Qert
В 24 начнется реконструкция дворца в Лужниках,будет у нас отличный стадион,а не ходынка
Намоленные Сокольники были бы интереснее, но увы
+2
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Treq Qert
В 24 начнется реконструкция дворца в Лужниках,будет у нас отличный стадион,а не ходынка
+1
0
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Russ Ivan
Не расслабляться, впереди злой Хохлачëв!
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Bojco Drocic
Ответ Caniball
И все в основное время. При этом еще игроки первой тройки - три лучших бомбардира лиги. И по забитым шайбам далеко впереди всех остальных команд.
Это называется Доминирование 💪🔴⚪️
+1
0
+1
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Граф Котэ-Кристо
Тамбиев походу уволен будет
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maximus388
Отличный результат, коллектив мощный в этом сезоне собрался, можно порадоваться. Но пока только треть регулярки позади, записные фавориты буксуют. В плей-офф то должны проходить, а там уже другой разговор будет.
Мало одного мастерства, нужен опыт и характер. Торпедо тоже феерит, а потом вылетает в первом же раунде.
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Канашец
Ответ Граф Котэ-Кристо
Тамбиев походу уволен будет
После такой игры - очень вряд ли!
Адмирал был очень хорош! Вгрызались в лёд! У команды есть игра! В таких играющих коллективах тренеров не увольняют. Думаю, ещё поборятся в этом сезоне за плоф, потенциал есть, не смотря на серию поражений
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Caniball
Ответ Кондитер
ещё 2 матча в гостях надо выиграть и всё. можно ставить твердую пятерку за выездные матчи 🔴⚪
Пятерку с двумя плюсами.
Сейчас уже на 4 как минимум наработали. 4 из 4.
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`bel-31
Ответ Russ Ivan
Не расслабляться, впереди злой Хохлачëв!
Хохлачев не будет послезавтра играть со Спартаком.
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