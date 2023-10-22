«Спартак» выиграл 8-й матч подряд
«Спартак» одержал 8-ю победу подряд, обыграв «Адмирал».
Команда тренера Алексея Жамнова победила в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:3.
Победа над «Адмиралом» стала 8-й подряд для московского «Спартака». Клуб обновил свой рекорд по победам подряд в КХЛ.
На данный момент команда занимает 1-е место в таблице Запада и общей таблице лиги, набрав 32 очка после 22 игр.
При этом еще игроки первой тройки - три лучших бомбардира лиги. И по забитым шайбам далеко впереди всех остальных команд.
Мало одного мастерства, нужен опыт и характер. Торпедо тоже феерит, а потом вылетает в первом же раунде.
Адмирал был очень хорош! Вгрызались в лёд! У команды есть игра! В таких играющих коллективах тренеров не увольняют. Думаю, ещё поборятся в этом сезоне за плоф, потенциал есть, не смотря на серию поражений
Сейчас уже на 4 как минимум наработали. 4 из 4.