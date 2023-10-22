Жамнов о 4:3 с «Адмиралом»: «Проспали начало матча, совершили небольшие ошибки. Хорошо, что вернулись, стали играть по заданию. Довольны результатом»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Адмирал Хоккей

Алексей Жамнов прокомментировал победу в матче против «Адмирала» (4:3).

«Чуть-чуть проспали начало игры, совершили небольшие ошибки. Хорошо, что вернулись, стали играть по заданию, результатом довольны.

Единственное – хотелось бы лучше использовать свои моменты. Надо отдать должное сопернику, игра была интересная и агрессивная с обеих сторон.

Связано ли неудачное начало с физикой? Да я не буду оправдываться, все команды сюда приезжают, и искать оправдания в виде часовых поясов неправильно. Просто проспали начало игры. Молодцы, что вернулись, по лавке было видно, что ребята настроены.

Победы дают уверенность команде, если делать все правильно. Игровая дисциплина – один из главных факторов: если команда играет по заданию, результат налицо», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей
А. Жамнов молодец, умеет подержать команду в трудный момент и направить в нужном направлении.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Катиков
после 0:2 я был спокоен, т.к. был уверен, что вывезем этот матч.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мистер Кафель
Ответ Сергей
А. Жамнов молодец, умеет подержать команду в трудный момент и направить в нужном направлении.
Жамнов, как и Федя и Ларс, шикарные игроки. Гении с мозгами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий