Жамнов о 4:3 с «Адмиралом»: «Проспали начало матча, совершили небольшие ошибки. Хорошо, что вернулись, стали играть по заданию. Довольны результатом»
Алексей Жамнов прокомментировал победу в матче против «Адмирала» (4:3).
«Чуть-чуть проспали начало игры, совершили небольшие ошибки. Хорошо, что вернулись, стали играть по заданию, результатом довольны.
Единственное – хотелось бы лучше использовать свои моменты. Надо отдать должное сопернику, игра была интересная и агрессивная с обеих сторон.
Связано ли неудачное начало с физикой? Да я не буду оправдываться, все команды сюда приезжают, и искать оправдания в виде часовых поясов неправильно. Просто проспали начало игры. Молодцы, что вернулись, по лавке было видно, что ребята настроены.
Победы дают уверенность команде, если делать все правильно. Игровая дисциплина – один из главных факторов: если команда играет по заданию, результат налицо», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
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