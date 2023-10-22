Жамнов о 4:3 с «Адмиралом»: «Проспали начало матча, совершили небольшие ошибки. Хорошо, что вернулись, стали играть по заданию. Довольны результатом»

Алексей Жамнов прокомментировал победу в матче против «Адмирала» (4:3).

«Чуть-чуть проспали начало игры, совершили небольшие ошибки. Хорошо, что вернулись, стали играть по заданию, результатом довольны.

Единственное – хотелось бы лучше использовать свои моменты. Надо отдать должное сопернику, игра была интересная и агрессивная с обеих сторон.

Связано ли неудачное начало с физикой? Да я не буду оправдываться, все команды сюда приезжают, и искать оправдания в виде часовых поясов неправильно. Просто проспали начало игры. Молодцы, что вернулись, по лавке было видно, что ребята настроены.

Победы дают уверенность команде, если делать все правильно. Игровая дисциплина – один из главных факторов: если команда играет по заданию, результат налицо», – сказал главный тренер « » .