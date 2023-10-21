Анатолий Семенов о том, были ли в НХЛ игроки выше советских по классу: «Не сказал бы. И сейчас у нас хороший хоккей! НХЛ повыше уровнем, но все впереди»

Анатолий Семенов не считает, что в НХЛ были игроки выше советских по классу.

В 1980-е годы экс-форвард сборной СССР участвовал в сериях игр с командами НХЛ в составе московского и рижского «Динамо».

– Были ли в те годы в НХЛ игроки, которые сильнее наших по классу?

– Нет, не сказал бы. Ну, , , , … Но у нас тоже были , , … А возьмите « » – , Шепелев, Капустин… В рижском «Динамо» – Балдерис, у нас – .

Можно долго перечислять. Причем и сейчас нельзя сказать, что у нас плохой хоккей. Нет, хороший! Да, НХЛ повыше уровнем, чем КХЛ.

Но все впереди. Мы потихонечку развиваемся. Движемся в правильном направлении, – сказал Семенов.