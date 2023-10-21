Анатолий Семенов о том, были ли в НХЛ игроки выше советских по классу: «Не сказал бы. И сейчас у нас хороший хоккей! НХЛ повыше уровнем, но все впереди»

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Анатолий Семенов не считает, что в НХЛ были игроки выше советских по классу.

В 1980-е годы экс-форвард сборной СССР участвовал в сериях игр с командами НХЛ в составе московского и рижского «Динамо». 

– Были ли в те годы в НХЛ игроки, которые сильнее наших по классу?

– Нет, не сказал бы. Ну, Гретцки, Лемье, Мессье, Андерсон… Но у нас тоже были Ларионов, Макаров, Крутов… А возьмите «Спартак» – Кожевников, Шепелев, Капустин… В рижском «Динамо» – Балдерис, у нас – Мальцев.

Можно долго перечислять. Причем и сейчас нельзя сказать, что у нас плохой хоккей. Нет, хороший! Да, НХЛ повыше уровнем, чем КХЛ.

Но все впереди. Мы потихонечку развиваемся. Движемся в правильном направлении, – сказал Семенов.

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8 комментариев

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Амфитрион
Мы потихонечку разваливаемся. Так будет актуальнее.
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Егор Старов
Очередной 9асоуденнцй ветеран, пытающийся угодить бездарю с финским паспортом
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joe thornton 19
Из всех турниров с участием сборной СССР и составленной из НХЛовцев сборной Канады - сколько было выиграно?
+4
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adimsonekat
Ответ Амфитрион
Мы потихонечку разваливаемся. Так будет актуальнее.
Но разваливаемся в правильном направлении!
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Mephi027
Никакого развития, только лишь деградация налицо
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Matador
Кожевникова сравнивать с Лемье и Грецки?!
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Александр Василич
Ответ joe thornton 19
Из всех турниров с участием сборной СССР и составленной из НХЛовцев сборной Канады - сколько было выиграно?
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vzi
Ответ joe thornton 19
Из всех турниров с участием сборной СССР и составленной из НХЛовцев сборной Канады - сколько было выиграно?
Кубок Канады 1981. ;)
Остальные Кубки Канады и кубки мира были проиграны. ;)
Суперсерия 1972 тоже.
В зачет можно занести еще матч на Олимпиаде 2006, досрочный финал, после которого наша сборная развалилась от радости победы. ;)
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