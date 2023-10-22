Александр Кожевников: «Панарин прошел путь от хихикающего нарцисса до глубокого человека, гражданина России. На месте Задорова набрал бы его номер и попросился на поруки»

Александр Кожевников поделился мнением о форварде Артемии Панарине.

– Что отметите на прошедшей неделе?

– Для меня главное открытие – Артемий Панарин. Посмотрел в интернете его большое интервью – и был очень приятно удивлен. Артемий просто красавец!

– О чем речь, Александр Викторович?

– За два-три года Панарин прошел путь от хихикающего и все знающего нарцисса до интересного, глубокого человека, гражданина нашей страны. То, что каждое лето он начал проводить в российской глубинке, на нашей природе, не могло не сказаться. Берет с нас пример!

Так вот эту энергию России Панарин почувствовал – и резко повзрослел. Уважаю!

Кстати, журналист в начале интервью по инерции попытался спрашивать какую-то бредятину – и сделать из собеседника второго Задорова. Но Артемий стал сам вести разговор, было видно, что он хочет общаться на совсем другом уровне.

На месте инфантильного после этого интервью набрал бы номер Панарина и попросился бы на поруки. Пора взрослеть! – заявил двукратный олимпийский чемпион .

Артемий Панарин: «Имел наглости про патриарха наболтать столько… Ремень его не понравился. Молодежь смотрит без фундамента в голове – могу пагубно повлиять на них»

Панарин о медийности и соцсетях: «Cмысла не увидел, чи-чи га-га закончилось. Бренд, мерч, шмерч... Эффективнее это время потратить на изучение вопроса инвестиций»