Панарин о медийности и отказе от соцсетей: «Cмысла не увидел, чи-чи га-га закончилось. Бренд, мерч, шмерч... Эффективнее это время потратить на изучение вопроса инвестиций»

Теги Рейнджерс НХЛ интернет Артемий Панарин соцсети деньги Хоккей

Артемий Панарин высказался о своем отказе от соцсетей и отношении к медийности.

– Когда ты понял, что с медийностью надо завязывать?

– Не то что завязывать... Ну, можно и так назвать. Я просто громко сейчас не хочу говорить, потому что завтра я могу иначе взглянуть и начну тиктоки снимать, допустим (улыбается).

Не знаю, что-то как-то смысла не увидел. Бренд, мерч, шмерч. Че вообще... Такие мимолетные истории, даже если финансовый план брать. Не хочу выпендриваться, но я уже как-то говорил в интервью, что эффективнее это время будет потратить на изучение вопроса инвестиций, какого-то направления.

Понятно, что экспертом ты не станешь, но может удастся правильных людей найти, команду. И можно будет больше финансов получить, как по мне. И как-то я не совсем понял, для чего мне тратить время на это все.

– Был какой-то щелчок, после которого ты решил: «Все, завязываю с этим»? Или ты устал от своего образа? То, что Артемий Панарин – веселый, свойский, добрый парень, с кудрями...

– Это не образ. Мне кажется, я в этом плане не вру. По состоянию души всегда говорил. Я думаю, все вместе – и подвыгорел, и подустал. И как бы смысл потерял – не вижу для чего. Сейчас с нокией [кнопочной] хожу два года уже. Зачем мне что-то выкладывать, чтобы прокомментировали что-то?

– Ты сказал, что не хочешь быть плохим примером для молодых – типа легкий, несерьезный парень. А как быть хорошим примером, если не ведешь социальную, так скажем, жизнь?

– Я не говорю, что не хочу быть примером веселого, доброго, свойского парня. Просто, даже не знаю, как ответить... Вот есть же интервью, как сейчас, но это все дозированно. Должна быть мера во всем.

Но в лес я не ухожу, хотя там тоже бываю (улыбается). Нет, тот же образ жизни, но чи-чи га-га закончилось. К сожалению, только в соцсетях. На данный момент смысла не вижу в этом, – сказал форвард «Рейнджерс».

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6 комментариев

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Den_94
Хм.. даже фоточку сменили сразу после ребрендинга. А некоторые с одной фоткой с драфта живут. С чем связано, интересно?..
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Alexey Alexeev
Если я правильно понял, - чичигага закончилось только в соц сетях)
+1
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Марсель Объелся
Кажется человек с правильными людьми на Манхэттене познакомился
+1
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Pink Floyd1276
Всё, что слышим это Радио га-га
Радио гу-гу
Радио га-га
Всё, что слышим это Радио га-га
Радио бла-бла
Радио, как жизнь?!
Радио, мы с тобой, держись!
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Александр Балабанов
Ответ Den_94
Хм.. даже фоточку сменили сразу после ребрендинга. А некоторые с одной фоткой с драфта живут. С чем связано, интересно?..
Напишите мне заявки на апдейт с именами, рассмотрим.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Den_94
Хм.. даже фоточку сменили сразу после ребрендинга. А некоторые с одной фоткой с драфта живут. С чем связано, интересно?..
Это ещё ладно, у Никиты Чибрикова вообще фото Максима Соркина стоит
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