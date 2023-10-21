Андерссон ударил Лайне локтем в голову, защитнику «Калгари» предстоит слушание. Форвард «Коламбуса» пропустит игру с «Миннесотой»

Теги Коламбус Калгари НХЛ Расмус Андерссон Патрик Лайне Хоккей

Расмус Андрессон объяснит свой хит против Патрика Лайне.

«Коламбус» обыграл «Калгари» в матче регулярного сезона НХЛ со счетом 3:1. На последних секундах игры защитник «Калгари» провел грубый прием против соперника, который пытался забить гол в пустые ворота – Андерссон ударил Лайне локтем в голову, за что был удален. 

Департамент безопасности игроков НХЛ проведет слушание с Андерссоном по поводу этого эпизода. Шведскому хоккеисту может грозить дополнительное наказание.

Лайне не поехал с партнерами по «Коламбусу» на матч против «Миннесоты», который состоится в воскресенье. Состояние его здоровья будет оцениваться в ближайшие дни. 

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