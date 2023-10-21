Лайне будет жертвовать 1 000 долларов за каждое набранное очко в фонд, занимающийся проблемами психического здоровья

Теги Коламбус НХЛ психология Патрик Лайне Благотворительность Здоровье Хоккей

Патрик Лайне будет жертвовать на благотворительность за каждое набранное очко.

За каждое набранное очко в сезоне НХЛ форвард «Коламбуса» будет жертвовать 1 000 долларов фонду OhioHealth Foundation, занимающемуся проблемами в сфере психического здоровья.

«Хорошее психическое здоровье – важный вопрос. Важный для меня лично, так как я сам с этим сталкиваюсь.

Я горжусь тем, что в этом сезоне сотрудничаю с фондом OhioHealth, чтобы собрать деньги и привлечь внимание к проблеме, поддержать мужчин в нашем сообществе, которые могут испытывать эмоциональные или психологические трудности и нуждаются в помощи», – сказал Лайне

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9 комментариев

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Барин
Молодец. А почему бы и нет. Благое дело.
Вспомнилось про снукериста Шона Мерфи. Тот за каждый сенчури перечисляет на благотворительность в хоспис 100 фунтов.
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Александр Рыбаков
развивателю росхоккея привет передаёт
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vzi
Полтинник баксов перечислит к лету.
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ARAMIS777
Ответ vzi
Полтинник баксов перечислит к лету.
Приветствую. думаю немного поболее.Но где-то около того.
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ARAMIS777
Достойно.
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Garikus89
Если из него и дальше центра будут лепить, то к концу сезона 40 набрать будет за счастье. Уже меньше 15 минут катает)
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Broder
это он решил после хита Андерсона или после ?
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ОттоДракула
Ответ Барин
Молодец. А почему бы и нет. Благое дело. Вспомнилось про снукериста Шона Мерфи. Тот за каждый сенчури перечисляет на благотворительность в хоспис 100 фунтов.
Сразу вспоминается канал Евроспорт и его бесконечные трансляции бильярда)
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Сергей Носков
Ответ ОттоДракула
Сразу вспоминается канал Евроспорт и его бесконечные трансляции бильярда)
А мне нравилось. Как-то сказал сыну что играет президент США. Трамп который.:))
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