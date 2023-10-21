Лайне будет жертвовать 1 000 долларов за каждое набранное очко в фонд, занимающийся проблемами психического здоровья

Патрик Лайне будет жертвовать на благотворительность за каждое набранное очко.

За каждое набранное очко в сезоне форвард « » будет жертвовать 1 000 долларов фонду OhioHealth Foundation, занимающемуся проблемами в сфере психического здоровья.

«Хорошее психическое здоровье – важный вопрос. Важный для меня лично, так как я сам с этим сталкиваюсь.

Я горжусь тем, что в этом сезоне сотрудничаю с фондом OhioHealth, чтобы собрать деньги и привлечь внимание к проблеме, поддержать мужчин в нашем сообществе, которые могут испытывать эмоциональные или психологические трудности и нуждаются в помощи», – сказал .