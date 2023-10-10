Агент Чивилева об обмене игрока в СКА: «Неизбежная часть карьеры. Даже Уэйна Гретцки меняли»

Теги Нефтехимик СКА Уэйн Гретцки КХЛ Алексей Дементьев Андрей Чивилев Хоккей

Агент Андрея Чивилева высказался об обмене игрока в СКА из «Нефтехимика».

«Обмены – это неизбежная часть хоккейной карьеры. Даже Уэйна Гретцки меняли, поэтому каждый игрок должен быть готов к обмену, но все по-своему переносят смену места. Потому что это легче дается, когда ты находишься в юном возрасте, нет жены и детей. Для семьи это тоже достаточно серьёзный стресс.

Для самого хоккеиста стресс связан в основном с хоккеем. Это новое руководство, партнеры, обслуживающий персонал, арена, необходимость найти свое место в коллективе.

Первый обмен для игрока? Это конечно, тяжело, но, к сожалению, нужно научиться этим мириться, жить, и шагать дальше», – сказал Алексей Дементьев.

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1 комментарий

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Pronger
я скажу больше, меняли даже Дениса Толпеко
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