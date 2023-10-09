Ротенберг об обмене Николаева: «СКА внимательно относится к своим воспитанникам. Диме нет смысла сидеть на скамейке, ему нужно играть, становиться первым номером»
Роман Ротенберг прокомментировал обмен Дмитрия Николаева в «Нефтехимик».
«Хочу пожелать Диме Николаеву большой удачи, он достоин того, чтобы играть в КХЛ. Сейчас сложилась ситуация, когда в нашей команде есть Серебряков, который будет явным первым номером, есть Маттссон, есть перспективный Плешков.
Все знают, как мы внимательно относимся к своим воспитанникам – Диме нет смысла сейчас сидеть на скамейке, ему нужно играть, самому становиться первым номером.
Верю, что в Нижнекамске у него все будет получаться и он проявит себя в «Нефтехимике», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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