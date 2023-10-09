Ротенберг об обмене Николаева: «СКА внимательно относится к своим воспитанникам. Диме нет смысла сидеть на скамейке, ему нужно играть, становиться первым номером»

Роман Ротенберг прокомментировал обмен Дмитрия Николаева в «Нефтехимик».

«Хочу пожелать Диме Николаеву большой удачи, он достоин того, чтобы играть в . Сейчас сложилась ситуация, когда в нашей команде есть , который будет явным первым номером, есть , есть перспективный .

Все знают, как мы внимательно относимся к своим воспитанникам – Диме нет смысла сейчас сидеть на скамейке, ему нужно играть, самому становиться первым номером.

Верю, что в Нижнекамске у него все будет получаться и он проявит себя в « », – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

СКА обменял вратаря Николаева в «Нефтехимик» на Чивилева и Нугманова