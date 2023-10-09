Ротенберг об обмене Николаева: «СКА внимательно относится к своим воспитанникам. Диме нет смысла сидеть на скамейке, ему нужно играть, становиться первым номером»

Теги Нефтехимик СКА КХЛ Роман Ротенберг Юхан Маттссон Никита Серебряков Дмитрий Николаев Артемий Плешков Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал обмен Дмитрия Николаева в «Нефтехимик».

«Хочу пожелать Диме Николаеву большой удачи, он достоин того, чтобы играть в КХЛ. Сейчас сложилась ситуация, когда в нашей команде есть Серебряков, который будет явным первым номером, есть Маттссон, есть перспективный Плешков.

Все знают, как мы внимательно относимся к своим воспитанникам – Диме нет смысла сейчас сидеть на скамейке, ему нужно играть, самому становиться первым номером.

Верю, что в Нижнекамске у него все будет получаться и он проявит себя в «Нефтехимике», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

СКА обменял вратаря Николаева в «Нефтехимик» на Чивилева и Нугманова

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5 комментариев

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Melnikov1968
Ротенберг, хватит заниматься словоблудием. Ты никого не воспитал. У людей занимающихся воспитанием игроков ,нет времени трепать языком.
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Михаил Качалов
Когда он стал твоим воспитанников, тебя самого воспитывать надо, клоун блин
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Uriah Heep
Сказка о Ротенберге и его воспитанниках.
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reddman
Почему Ротенберг считает, что Серебряков сильнее Николаева. Николаев отличный стабильный вратарь, плей-офф провалил главный тренер
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Сергей Фирсов
Господи в виде НХЛ ну заберите же этого гения Он вам и всех купит и потолок поднимет и звезд вырастит. Ну за что же питеру такое счастье и на свободе.
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