Болельщики «Оттавы» освистали Дебринкета во время матча с «Детройтом». На медиакуб вывели надпись «Добро пожаловать назад, Алекс»
Болельщики «Оттавы» холодно приняли бывшего игрока команды Алекса Дебринкета.
«Сенаторс» принимают «Детройт» в матче регулярного сезона НХЛ (2:5, третий период). В составе гостей играет нападающий Алекс Дебринкет, перешедший в «Детройт» из «Оттавы» в июле этого года.
Во время первого периода на медиакубе показали форварда и вывели надпись «Добро пожаловать назад, Алекс». Болельщики «Оттавы» освистали хоккеиста.
Дебринкет провел в составе «Оттавы» один сезон, набрав 66 (27+39) очков в 82 матчах регулярного чемпионата.
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