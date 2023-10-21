Болельщики «Оттавы» освистали Дебринкета во время матча с «Детройтом». На медиакуб вывели надпись «Добро пожаловать назад, Алекс»

Болельщики «Оттавы» холодно приняли бывшего игрока команды Алекса Дебринкета.

«Сенаторс» принимают «Детройт» в матче регулярного сезона (2:5, третий период). В составе гостей играет нападающий , перешедший в « » из «Оттавы» в июле этого года.

Во время первого периода на медиакубе показали форварда и вывели надпись «Добро пожаловать назад, Алекс». Болельщики «Оттавы» освистали хоккеиста.

Дебринкет провел в составе «Оттавы» один сезон, набрав 66 (27+39) очков в 82 матчах регулярного чемпионата.