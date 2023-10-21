Болельщики «Оттавы» освистали Дебринкета во время матча с «Детройтом». На медиакуб вывели надпись «Добро пожаловать назад, Алекс»

Теги болельщики Оттава Детройт НХЛ Алекс Дебринкет Хоккей

Болельщики «Оттавы» холодно приняли бывшего игрока команды Алекса Дебринкета.

«Сенаторс» принимают «Детройт» в матче регулярного сезона НХЛ (2:5, третий период). В составе гостей играет нападающий Алекс Дебринкет, перешедший в «Детройт» из «Оттавы» в июле этого года. 

Во время первого периода на медиакубе показали форварда и вывели надпись «Добро пожаловать назад, Алекс». Болельщики «Оттавы» освистали хоккеиста. 

Дебринкет провел в составе «Оттавы» один сезон, набрав 66 (27+39) очков в 82 матчах регулярного чемпионата. 

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2 комментария

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Maxim Shumov
Придурки
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Radik_2.0
ждал от него сегодня очков, отметился только полётом на борт после силового
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