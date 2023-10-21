Леонтьев о 2:0 со СКА: «Приятно победить такого соперника, тяжело было. Характер принес «Нефтехимику» успех»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги игры со СКА.

Клуб из Нижнекамска одержал победу со счетом 2:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Приятно победить такого соперника. Тяжело было нам. Соперник был живее, это понятно – у них три дня отдыха, у нас седьмой матч за двенадцать дней. Нагрузка ложится на одних и тех же ребят. Но ничего, дотерпели. Здорово помогали Филиппу [Долганову], Филипп помогал команде. Характер принес нам успех.

Но не будем обольщаться, еще треть чемпионата не прошла. Повреждение Митякина? Было подозрение на травму, но Женя – боец, он не будет что-то придумывать, а выйдет и поможет. Ситуация опасная была, но обошлось.

Много бросков заблокировали? Это всегда приносит свой результат. Но на одних блоках далеко не уедешь, надо и самим забивать», – сказал Леонтьев.