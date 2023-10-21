Леонтьев о 2:0 со СКА: «Приятно победить такого соперника, тяжело было. Характер принес «Нефтехимику» успех»

Теги Нефтехимик СКА КХЛ Олег Леонтьев Евгений Митякин Филипп Долганов Хоккей

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги игры со СКА.

Клуб из Нижнекамска одержал победу со счетом 2:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Приятно победить такого соперника. Тяжело было нам. Соперник был живее, это понятно – у них три дня отдыха, у нас седьмой матч за двенадцать дней. Нагрузка ложится на одних и тех же ребят. Но ничего, дотерпели. Здорово помогали Филиппу [Долганову], Филипп помогал команде. Характер принес нам успех.

Но не будем обольщаться, еще треть чемпионата не прошла. Повреждение Митякина? Было подозрение на травму, но Женя – боец, он не будет что-то придумывать, а выйдет и поможет. Ситуация опасная была, но обошлось.

Много бросков заблокировали? Это всегда приносит свой результат. Но на одних блоках далеко не уедешь, надо и самим забивать», – сказал Леонтьев. 

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4 комментария

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вован63
А как всем то приятно.
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Wayne Gretzky 99
Ротенберг опять обделался? Это система?
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Machine Head
Олег Юрьевич , спасибо за хорошее настроение на выходные дни. Командная игра, сделали уверенно и красиво . Сыграли по счету.
+2
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татарин Казанский
вообще красавчики 💪💪💪👍
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