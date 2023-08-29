Плющев о «Сибири»: «Позвали труппу канадских гастролеров во главе с Немировски. Кто такой, что выиграл? В «Торпедо» ничего не показал, типичный временщик»

Теги Сибирь Торпедо Кирилл Фастовский Дэвид Немировски Владимир Плющев Игорь Ларионов КХЛ Андрей Мартемьянов Тэйлор Бек Энди Андреофф Хоккей

Владимир Плющев негативно отнесся к приглашению в «Сибирь» Дэвида Немировски.

– Очень много вопросов по «Сибири». С крайне средним составом там хорошо работал Андрей Мартемьянов. Если кого и надо было менять в «Сибири», то руководителей, которые подбирали такой состав. Но решили убрать Мартемьянова.

Ладно бы, если бы в Новосибирск летом приехал кто-то из лидеров нашего цеха. Нет, позвали труппу канадских гастролеров во главе с Дэйвом Немировски. Кто такой, что выиграл? Считаю, гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский сильно рискует.

– Почему?

– Немировски ничего не показал в Нижнем Новгороде, там его отставка назревала. Тренер выживал в основном за счет ставки на легионеров, они брали важнейшее игровое время, пытались давать результат. Типичный временщик.

То, как надо работать в «Торпедо», показал Игорь Ларионов. Сразу разогнал гастролеров, сделал ставку на молодежь. Посмотрите, у Ларионова на первых ролях – молодые российские игроки, о которых предыдущий тренер даже не вспоминал.

 – В «Сибири» ларионовского курса не ждать?

– Судя по всему, там у Немировски будет та же катавасия, что и в его «Торпедо». Начнут крутить по кругу всех этих Андреоффов, Беков и других легионеров, пытаться выжить. Скромная перспектива для региона, где обожают хоккей и знают в нем толк.

– Но говорилось о том, что при Мартемьянове «Сибирь» показывала скучный хоккей и тоже не верила в молодежь...

– Послушайте, у «Сибири» хотя бы было узнаваемое лицо. Каждая гостевая команда знала, что в Новосибирске ничего просто так не возьмешь, будет сражение.

И вдруг в сезон переезда на новую арену опять началась чехарда. Даже если легионеры выцедят какой-то результат, стратегически клуб проиграет. Новая арена – надо подхватывать ее импульс, подтягивать клуб МХЛ, создавать костяк на будущее, наигрывать молодежь. Боюсь, ничего этого не будет. Уже привык, что Новосибирск – город тренерской чехарды, а не молодежи, – сказал заслуженный тренер России.

«Этот канадец, наверное, приехал из пивной лиги». Чего Ротенберг не знает о тренере Дэвиде Немировски?

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7 комментариев

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Andy
Так Сибирь ни когда ни чего и не выигрывала, тут видимо расчет что играть будут по веселее, чем унылость Мартемьянова и других до него.
+8
0
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Bartez1986
Плющев о СКА: Позвали гастролёра из Финляндии. Кто такой? Что выиграл?
+7
-1
+6
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Александр Филиппов
Торпедо при нем неплохо играли. Задалбали эти Лобзатели Гнилого кольца...
+5
-1
+4
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ЧакЧак
ждем Сибирь против СКА
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vdksjs
Люди о Плющеве: Местный гастролер. Кто такой? Что выиграл? Ах да, 7 место со сборной на ЧМ-2003
+1
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Владимир Самсонов
Немировски играл в России, нормально работал тренеров. Откуда вопросы про "кто такой"?
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