Ларионов про 4:2 «Амуром»: «Торпедо» было вознаграждено за терпение, хладнокровие и профессионализм»

Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Амуром» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Встреча закончилась со счетом 4:2.

«Хочу поблагодарить соперника за хороший боевой матч. Команда – на ходу, она выиграла 2 игры подряд. Наших ребят поздравляю с победой, которую мы ждали и были близки в прошлых матчах. Сегодня удалось взять полноценные 2 очка.

Это награда за терпение, хладнокровие, профессионализм. Дали сегодня нашим болельщикам хороший субботний вечер.

Команда, которая формируется и растет, проходит через такие моменты, желая добиться высоких задач. Ребята молодцы, что совместными усилиями одержали победу», – сказа главный тренер «Торпедо».