Мартемьянов про 2:4 с «Торпедо»: «Соперник выглядел намного лучше по движению. Плюс нелепые удаления приводят к такому результату»

Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Торпедо» (2:4).

«Учитывая, что мы проводили третий матч на выезде, немного не хватило свежести и концентрации. По движению намного лучше выглядело «Торпедо». Плюс – нелепые удаления приводят к такому результату.

В остальном, хороший матч. Обе команды хотели выиграть, и накал борьбы был хорош», – сказал главный тренер «Амура».