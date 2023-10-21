Мартемьянов про 2:4 с «Торпедо»: «Соперник выглядел намного лучше по движению. Плюс нелепые удаления приводят к такому результату»

Теги Амур Торпедо КХЛ Андрей Мартемьянов Хоккей

Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Торпедо» (2:4).

«Учитывая, что мы проводили третий матч на выезде, немного не хватило свежести и концентрации. По движению намного лучше выглядело «Торпедо». Плюс – нелепые удаления приводят к такому результату.

В остальном, хороший матч. Обе команды хотели выиграть, и накал борьбы был хорош», – сказал главный тренер «Амура».

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