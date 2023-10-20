Гендиректор «Торпедо» о Жафярове: «Если Ларионов скажет, что он нужен, начнем переговоры. Есть нюансы, у Дамира большой контракт в «Ак Барсе»

Теги Ак Барс Торпедо возможные переходы Александр Харламов Игорь Ларионов КХЛ Дамир Жафяров деньги Хоккей

Гендиректор «Торпедо» высказался о возможном возвращении Дамира Жафярова в клуб.

29-летний игрок забросил 1 шайбу в 10 матчах за «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ при среднем времени 10:29. Сообщалось, что казанский клуб готов обменять нападающего. 

«Следим ли мы за нашими бывшими хоккеистами? Конечно, следим. Они все на виду, в принципе. Было бы интересно вернуть Жафярова в «Торпедо»? Есть нюансы, у Дамира большой контракт в «Ак Барсе».

Надо отдать должное, что он провел четыре отличных сезона в «Торпедо», он стал любимцем нижегородской публики.

Любое приглашение игрока идет через главного тренера, если Ларионов скажет, что он нам нужен, будем думать, начнем переговоры. Будем смотреть на экономическую составляющую, будет ли у нас возможность его пригласить. Сезон идет и бюджет расписан.

Насколько я знаю к Дамиру есть интерес и со стороны других клубов. Будем надеяться, что все у него будет хорошо», – сказал Александр Харламов

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3 комментария

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HockeyMan
Дамир бы подошел Торпедо в этом сезоне. Многое будет зависеть от Казани и от самого Дамира.
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Матроскин52
Дамир играл хорошо только в Торпедо, но каждый год хотел в НХЛ… Теперь пошёл по рукам, так как игрового времени как в Торпедо (23-25 мин) за игру мало кто дает, а отсюда и резкое падение результативности… Агент у него Шуми, поэтому снижения суммы контракта не будет, а за такие деньги он нам точно не нужен… Будет сидеть на лавке в Ак Барсе и ждать…
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Shaiba Bash
Пусть Ак Барс расторгает и все
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