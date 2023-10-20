Гендиректор «Торпедо» о Жафярове: «Если Ларионов скажет, что он нужен, начнем переговоры. Есть нюансы, у Дамира большой контракт в «Ак Барсе»

Гендиректор «Торпедо» высказался о возможном возвращении Дамира Жафярова в клуб.

29-летний игрок забросил 1 шайбу в 10 матчах за « » в Фонбет Чемпионате КХЛ при среднем времени 10:29. Сообщалось, что казанский клуб готов обменять нападающего.

«Следим ли мы за нашими бывшими хоккеистами? Конечно, следим. Они все на виду, в принципе. Было бы интересно вернуть Жафярова в «Торпедо»? Есть нюансы, у большой контракт в «Ак Барсе».

Надо отдать должное, что он провел четыре отличных сезона в « », он стал любимцем нижегородской публики.

Любое приглашение игрока идет через главного тренера, если скажет, что он нам нужен, будем думать, начнем переговоры. Будем смотреть на экономическую составляющую, будет ли у нас возможность его пригласить. Сезон идет и бюджет расписан.

Насколько я знаю к Дамиру есть интерес и со стороны других клубов. Будем надеяться, что все у него будет хорошо», – сказал .