Вратарь «Галифакса» Руссо забил гол в матче QMJHL с «Руин-Норандой». Дюмей набрал 3+2 в 1-й игре после возвращения из «Коламбуса»

Теги Коламбус НХЛ юниорская лига Квебека Галифакс Руин-Норанда Хоккей

Вратарь «Галифакса» Матис Руссо забил гол в матче QMJHL с «Руин-Норандой».

«Мусхедс» обыграли «Хаскис» (6:4) в регулярном чемпионате юниорской лиги Квебека. 

19-летний вратарь (клубами НХЛ не задрафтован) отразил 38 бросков из 42, а в концовке поразил пустые ворота соперника. Его признали 3-й звездой встречи. 

Первой звездой стал 19-летний форвард Джордан Дюмей, которого «Коламбус» ранее отправил в юниорскую лигу. В своем первом матче в QMJHL в этом сезоне он набрал 5 (3+2) очков. 

В прошлом сезоне он набрал 140 (54+86) баллов в 68 играх лиги и стал ее лучшим бомбардиром. 

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