Вратарь «Галифакса» Руссо забил гол в матче QMJHL с «Руин-Норандой». Дюмей набрал 3+2 в 1-й игре после возвращения из «Коламбуса»
Вратарь «Галифакса» Матис Руссо забил гол в матче QMJHL с «Руин-Норандой».
«Мусхедс» обыграли «Хаскис» (6:4) в регулярном чемпионате юниорской лиги Квебека.
19-летний вратарь (клубами НХЛ не задрафтован) отразил 38 бросков из 42, а в концовке поразил пустые ворота соперника. Его признали 3-й звездой встречи.
Первой звездой стал 19-летний форвард Джордан Дюмей, которого «Коламбус» ранее отправил в юниорскую лигу. В своем первом матче в QMJHL в этом сезоне он набрал 5 (3+2) очков.
В прошлом сезоне он набрал 140 (54+86) баллов в 68 играх лиги и стал ее лучшим бомбардиром.
Комментарии