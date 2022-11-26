«Коламбус» подписал лидера гонки бомбардиров QMJHL (и всей CHL) Дюмея. У 18-летнего форварда 51 очко в 23 играх сезона, у Бедарда в WHL – 49 в 23

подписал лидера гонки бомбардиров QMJHL Джордана Дюмея.

С игроком заключен 3-летний контракт новичка. Он был выбран «Блю Джекетс» на драфте НХЛ-2022 в 3-м раунде под общим 96-м номером.

В текущем сезоне он набрал 51 (19+32) очко в 23 играх за в юниорской лиге Квебека.

Дюмей лидирует по результативности среди всех игроков хоккейной лиги, опережая лидера бомбардирской гонки WHL – Коннора Бедарда из «Реджайны» – на 2 очка (у него 49 баллов в 23 играх, 19+30).