«Коламбус» подписал лидера гонки бомбардиров QMJHL (и всей CHL) Дюмея. У 18-летнего форварда 51 очко в 23 играх сезона, у Бедарда в WHL – 49 в 23
«Коламбус» подписал лидера гонки бомбардиров QMJHL Джордана Дюмея.
С игроком заключен 3-летний контракт новичка. Он был выбран «Блю Джекетс» на драфте НХЛ-2022 в 3-м раунде под общим 96-м номером.
В текущем сезоне он набрал 51 (19+32) очко в 23 играх за «Галифакс» в юниорской лиге Квебека.
Дюмей лидирует по результативности среди всех игроков Канадской хоккейной лиги, опережая лидера бомбардирской гонки WHL – Коннора Бедарда из «Реджайны» – на 2 очка (у него 49 баллов в 23 играх, 19+30).
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