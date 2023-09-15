Фантилли о Дюмее: «Его передача в конце – это было похоже на пас Месси. Его хоккейное чутье находится на другом уровне»

Адам Фантилли сравнил лучшего бомбардира QMJHL с Лионелем Месси.

«Коламбус» начал турнир новичков в Траверс-Сити с победы над «Торонто» (7:3).

Дубль в составе «мундиров» сделал Джордан Дюмей – лучший бомбардир юниорской лиги Квебека в минувшем сезоне (140 очков в 64 играх за «Галифакс»).

Дюмей провел несколько смен в третьем периоде в звене с Фантилли.

«Мне действительно нравится играть с ним. Его хоккейное чутье находится на другом уровне.

Я не знаю, видели ли вы передачу, которую он отдал мне в конце, но это было похоже на пас Лионеля Месси... просто медленно в зону. Это было круто», – сказал хоккеист «Коламбуса» Фантилли.

Фантилли набрал 0+2 в первом матче за «Коламбус» на турнире новичков. «Блю Джекетс» обыграли «Торонто» – 7:3, Воронков – без очков