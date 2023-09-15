Фантилли о Дюмее: «Его передача в конце – это было похоже на пас Месси. Его хоккейное чутье находится на другом уровне»

Теги Коламбус Лионель Месси НХЛ юниорская лига Квебека Traverse City Prospects Tournament Адам Фантилли Хоккей

Адам Фантилли сравнил лучшего бомбардира QMJHL с Лионелем Месси.

«Коламбус» начал турнир новичков в Траверс-Сити с победы над «Торонто» (7:3). 

Дубль в составе «мундиров» сделал Джордан Дюмей – лучший бомбардир юниорской лиги Квебека в минувшем сезоне (140 очков в 64 играх за «Галифакс»). 

Дюмей провел несколько смен в третьем периоде в звене с Фантилли.

«Мне действительно нравится играть с ним. Его хоккейное чутье находится на другом уровне.

Я не знаю, видели ли вы передачу, которую он отдал мне в конце, но это было похоже на пас Лионеля Месси... просто медленно в зону. Это было круто», – сказал хоккеист «Коламбуса» Фантилли.

Фантилли набрал 0+2 в первом матче за «Коламбус» на турнире новичков. «Блю Джекетс» обыграли «Торонто» – 7:3, Воронков – без очков

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1 комментарий

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Michael 1994
не видели мы его пас , Адам. Ссылка с трансляции матча легла 🤪😝
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