Вадим Епанчинцев: «Югра» будет снова играть в КХЛ, думаю. Это время не за горами»

Теги Вадим Епанчинцев КХЛ Югра ВХЛ Хоккей

Вадим Епанчинцев считает, что «Югра» со временем вернется в КХЛ.

– Расскажите о своей тренерской карьере. В том сезоне вы хорошо работали с «Амуром», теперь вернулись в «Югру». Какие цели?

– Задачи у «Югры» всегда максимальные, и об этом говорит руководство региона, которое делает много для хоккея. Не открою секрета, что строится новая команда, и мы начинаем с нуля.

Из прошлого состава, с кем я работал, остались семь человек. Проведенная работа в межсезонье должна дать плоды, и со временем мы вернемся на те позиции, которые были у нас два-три года назад.

– А стоило вообще уходить в «Амур»?

– Ведь я переходил работать из ВХЛ в КХЛ. Причем не считаю, что «Югра» – это понижение. Потому что знаю, как работает менеджмент, как развивается команда. Думаю, со временем «Югра» будет снова играть в КХЛ.

– Когда же это время наступит?

– Увидим, но надеюсь, что наш Ханты-Мансийский АО достоин иметь свой клуб КХЛ. И это время не за горами, – сказал главный тренер «Югры» Епанчинцев.

«Югра» выступала Фонбет Чемпионате КХЛ с 2010 по 2018 год. 

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1 комментарий

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Sever12
Первые два года в КХЛ, когда у команды было прекрасное руководство которое и выводило клуб в КХЛ, Югра выходила в плей-офф а на стадионе никогда небыло пусто а на игры с Омском Уфой Акбарсом, былеты разлетались как перожки, но потом пришол губернатор из Москвы и сменилось руководство, тоже московские, бельмач, патайчук, залётные, и началось воровство и дно таблицы, буквально через год по городу поползли слухи что там творится безобразие, городок то маленький, и требуны опустели, кто будет смотреть на этот срам, к слову в последний испытательный сезон, когда команде дали шанс, эти проходимцы из руководства высосали 900 лямов из бюджета округа на формирование команды, а вкоманде были одни старперы на бешаных контрактов. В общем если будет нормальное отношение к команде, народ будет ходить и заполнять арену без сомнений, а деньги есть, главное найти людей кто будет из правельно тратить а не пилить.... Югра каждый год выпускает в КХЛ игроков играя в ВХЛ, клуб КХЛ нужен округу, а инфраструктура есть только в Ханты-Мансийске.
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