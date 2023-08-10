Вадим Епанчинцев: «Югра» будет снова играть в КХЛ, думаю. Это время не за горами»
Вадим Епанчинцев считает, что «Югра» со временем вернется в КХЛ.
– Расскажите о своей тренерской карьере. В том сезоне вы хорошо работали с «Амуром», теперь вернулись в «Югру». Какие цели?
– Задачи у «Югры» всегда максимальные, и об этом говорит руководство региона, которое делает много для хоккея. Не открою секрета, что строится новая команда, и мы начинаем с нуля.
Из прошлого состава, с кем я работал, остались семь человек. Проведенная работа в межсезонье должна дать плоды, и со временем мы вернемся на те позиции, которые были у нас два-три года назад.
– А стоило вообще уходить в «Амур»?
– Ведь я переходил работать из ВХЛ в КХЛ. Причем не считаю, что «Югра» – это понижение. Потому что знаю, как работает менеджмент, как развивается команда. Думаю, со временем «Югра» будет снова играть в КХЛ.
– Когда же это время наступит?
– Увидим, но надеюсь, что наш Ханты-Мансийский АО достоин иметь свой клуб КХЛ. И это время не за горами, – сказал главный тренер «Югры» Епанчинцев.
«Югра» выступала Фонбет Чемпионате КХЛ с 2010 по 2018 год.
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