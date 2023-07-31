Епанчинцев о возвращении в «Югру»: «Будем давать молодежи шансы и готовить югорских Гребенкиных»

Вадим Епанчинцев планирует давать молодежи шансы в «Югре».

Этим летом экс-тренер « » вернулся в клуб из Ханты-Мансийска.

– В «Амуре» вы открыли целую группу молодых хоккеистов во главе с форвардом , который был признан лучшим новичком прошлого сезона. Кем планируете удивить в «Югре»?

– С молодежью не нужно спешить с прогнозами, особенно в прессе. Но не секрет, что в Югре отличная школа, много игровичков. Постепенно вызревают и династии – братья Марченко, Галенюк, Шэн.

Будем давать молодежи шансы и, надеюсь, готовить югорских Гребенкиных, которые смогут претендовать на приз лучшего новичка лиги. Но пока обойдемся без фамилий, – сказал .