Епанчинцев о возвращении в «Югру»: «Будем давать молодежи шансы и готовить югорских Гребенкиных»

Теги Амур Вадим Епанчинцев КХЛ Югра ВХЛ Никита Гребенкин Хоккей

Вадим Епанчинцев планирует давать молодежи шансы в «Югре».

Этим летом экс-тренер «Амура» вернулся в клуб из Ханты-Мансийска.

– В «Амуре» вы открыли целую группу молодых хоккеистов во главе с форвардом Гребенкиным, который был признан лучшим новичком КХЛ прошлого сезона. Кем планируете удивить в «Югре»?

– С молодежью не нужно спешить с прогнозами, особенно в прессе. Но не секрет, что в Югре отличная школа, много игровичков. Постепенно вызревают и династии – братья Марченко, Галенюк, Шэн.

Будем давать молодежи шансы и, надеюсь, готовить югорских Гребенкиных, которые смогут претендовать на приз лучшего новичка лиги. Но пока обойдемся без фамилий, – сказал Епанчинцев.

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