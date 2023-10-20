КХЛ. «Авангард» в гостях у «Лады», «Северсталь» примет «Салават», «Ак Барс» против «Сибири»
«Лада» примет «Авангард» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Северсталь» сыграет с «Салаватом», «Ак Барс» будет противостоять «Сибири».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 20 октября, 18.00, «Лада-Арена»
- Дата проведения
- 20 октября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 20 октября, 19.00, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 20 октября, 19.30, «Большой»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вперед Уфа!!!
Победы нашим парням!!!