КХЛ. «Авангард» в гостях у «Лады», «Северсталь» примет «Салават», «Ак Барс» против «Сибири»

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Сибирь Северсталь Лада результаты матчей КХЛ Барыс Сочи Хоккей

«Лада» примет «Авангард» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Северсталь» сыграет с «Салаватом», «Ак Барс» будет противостоять «Сибири». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Лада – Авангард
Дата проведения
20 октября, 18.00, «Лада-Арена»
Онлайн матча Видео

Северсталь – Салават Юлаев
Дата проведения
20 октября, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Ак Барс – Сибирь
Дата проведения
20 октября, 19.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

Сочи – Барыс
Дата проведения
20 октября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

5 комментариев

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Руслан Ильясов
Только Салават!!!
Вперед Уфа!!!
Победы нашим парням!!!
+1
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Нурзаман Хасанов
За Ак Барс !!!
+1
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Руслан Х
Только Салават Юлаев!Только победа!✊🏻
0
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