Коростелев о качестве льда в КХЛ: «Все ухудшилось даже в сравнении с прошлым сезоном. Полпериода можно нормально играть»

Никита Коростелев высказался о проблемах с качеством льда на аренах клубов КХЛ.

«На мой взгляд, во многих городах и на многих аренах лиги лед сейчас далеко не шикарного качества. Может быть, это и лично мое мнение, но мне действительно кажется, что все ухудшилось даже в сравнении с прошлым сезоном.

Полпериода еще можно нормально играть в хоккей, а потом шайба в любой момент у тебя может начать перескакивать. На данный момент так.

Нам качество льда особо важно с нашим стилем игры? Да, потому что кто-то играет через заброс шайбы и тому в такой ситуации действовать легче, но, опять же, тут все находятся в равных условиях. Но при нашей тактике хорошо играется в начале периода», – сказал форвард « ».

Ротенберг о качестве льда в КХЛ: «Нужно соблюдать регламент. На многих аренах лед гораздо толще допустимого – это замедляет игру, делает ее менее зрелищной»