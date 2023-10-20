Немчинов о Воробьеве: «Хорошо, что наших тренеров начали привлекать в клубы НХЛ. Он принесет «Ванкуверу» большую пользу»

Сергей Немчинов высказался о том, что Илья Воробьев войдет в штаб «Ванкувера».

48-летний тренер будет работать в штабе «Кэнакс» на трех ближайших домашних матчах команды – против «Сент‑Луиса», «Рейнджерс» и «Нэшвилла». Специалист не будет находиться на скамейке, но поможет в разборе видео и тактики команды.

«Хорошо, что наших тренеров начали привлекать в клубы НХЛ. Хочется, чтобы он там закрепился не только на эти три игры, а на больший срок. Будет здорово, если получится до конца сезона. Конечно, все зависит от требований, обязанностей.

Воробьев – профессионал, опытный тренер. Он принесет «Кэнакс» большую пользу.

Перерос ли он Континентальную хоккейную лигу? Так нельзя говорить, КХЛ – тоже сильная лига. В КХЛ тоже приезжают тренеры из НХЛ. Кто-то добивается успеха, кто-то нет. В нашей лиге тоже, чтобы показать результат, надо найти подход к игрокам, правильную команду.

Для тренера поработать в – шаг вперед. Для Воробьева будет большой опыт, у него еще такого не было. Хочется пожелать успеха и чтобы все у него получилось там», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов.

Воробьев о «Ванкувере»: «Буду там 25 октября. Есть обратный билет, но можно изменить дату. Ничего не загадываю»