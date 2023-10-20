Воробьев о «Ванкувере»: «Буду там 25 октября. Есть обратный билет, но можно изменить дату. Ничего не загадываю»

Илья Воробьев рассказал о своей предстоящей работе в «Ванкувере».

Ранее стало известно, что 48-летний тренер будет работать в штабе «Кэнакс» на трех ближайших домашних матчах команды – против «Сент‑Луиса», «Рейнджерс» и «Нэшвилла».

Специалист не будет находиться на скамейке, но поможет в разборе видео и тактики команды.

«Я еду в Ванкувер, буду там 25 октября. У меня есть обратный билет, но он возвратный, можно изменить дату. Пока же приезжаю на домашнюю серию « », и уже там будут определены мои функциональные обязанности.

Для меня это хорошая возможность попасть в организацию, посмотреть работу изнутри. Ничего не загадываю на будущее, все будет видно там. Звонили ли мне из России в последнее время? Сегодня много звонков, вы позвонили. Но по работе – ничего. Какие-то намеки были, но все так и осталось намеками», - сказал .