Воробьев о «Ванкувере»: «Буду там 25 октября. Есть обратный билет, но можно изменить дату. Ничего не загадываю»

Теги Ванкувер Илья Воробьев НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Илья Воробьев рассказал о своей предстоящей работе в «Ванкувере».

Ранее стало известно, что 48-летний тренер будет работать в штабе «Кэнакс» на трех ближайших домашних матчах команды – против «Сент‑Луиса», «Рейнджерс» и «Нэшвилла».

Специалист не будет находиться на скамейке, но поможет в разборе видео и тактики команды.

«Я еду в Ванкувер, буду там 25 октября. У меня есть обратный билет, но он возвратный, можно изменить дату. Пока же приезжаю на домашнюю серию «Ванкувера», и уже там будут определены мои функциональные обязанности.

Для меня это хорошая возможность попасть в организацию, посмотреть работу изнутри. Ничего не загадываю на будущее, все будет видно там. Звонили ли мне из России в последнее время? Сегодня много звонков, вы позвонили. Но по работе – ничего. Какие-то намеки были, но все так и осталось намеками», - сказал Воробьев

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1 комментарий

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SMhero
Удачи!
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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