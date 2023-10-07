У «Авангарда» есть другие кандидаты на пост тренера, кроме Воробьева. Зислис сообщил, что вопрос об отставке Кравеца неактуален
«Авангард» может сменить главного тренера команды.
Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил, что клуб находится в поиске тренера на потенциальную замену Михаилу Кравецу.
Отмечается, что есть и несколько других претендентов, кроме Ильи Воробьева.
В то же время журналист Михаил Зислис написал, что вопрос об отставке Кравца из «Авангарда» неактуален.
Команда уступила «Трактору» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Авангард» проиграл шесть из восьми последних игр и находится на седьмом матче в таблице Восточной конференции.
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