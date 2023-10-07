У «Авангарда» есть другие кандидаты на пост тренера, кроме Воробьева. Зислис сообщил, что вопрос об отставке Кравеца неактуален

Теги Авангард Илья Воробьев КХЛ Михаил Кравец Хоккей

«Авангард» может сменить главного тренера команды.

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил, что клуб находится в поиске тренера на потенциальную замену Михаилу Кравецу.

Отмечается, что есть и несколько других претендентов, кроме Ильи Воробьева.

В то же время журналист Михаил Зислис написал, что вопрос об отставке Кравца из «Авангарда» неактуален.

Команда уступила «Трактору» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Авангард» проиграл шесть из восьми последних игр и находится на седьмом матче в таблице Восточной конференции.

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3 комментария

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Alex Novatsky
что с гераськиным, почему потерялся? вопросы
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Габорик
Епанчинцев, Буцаев, Назаров, Скабелка :)
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Дмитрий Рупосов
Ответ Alex Novatsky
что с гераськиным, почему потерялся? вопросы
не только он потерялся...
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