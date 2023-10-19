Воробьев войдет в штаб «Ванкувера», но не будет присутствовать на скамейке. Он поможет команде с разбором видео и тактики

Илья Воробьев войдет в тренерский штаб «Ванкувера».

Российский тренер в ближайшие дни отправится в Канаду для работы «Кэнакс», об этом сообщил «Матч ТВ».

будет работать в штабе « » на трех ближайших домашних матчах команды – против «Сент‑Луиса», «Рейнджерс» и «Нэшвилла».

Специалист не будет находиться на тренерской лавке, но поможет в разборе видео и тактики команды.

Решение о том, будет ли Воробьев работать в штабе «Кэнакс» на постоянной основе, еще не принято.