Воробьев войдет в штаб «Ванкувера», но не будет присутствовать на скамейке. Он поможет команде с разбором видео и тактики

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Илья Воробьев войдет в тренерский штаб «Ванкувера».

Российский тренер в ближайшие дни отправится в Канаду для работы «Кэнакс», об этом сообщил «Матч ТВ».

Илья Воробьев будет работать в штабе «Ванкувера» на трех ближайших домашних матчах команды – против «Сент‑Луиса», «Рейнджерс» и «Нэшвилла».

Специалист не будет находиться на тренерской лавке, но поможет в разборе видео и тактики команды.

Решение о том, будет ли Воробьев работать в штабе «Кэнакс» на постоянной основе, еще не принято.

10 комментариев

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Ярик01
Хорошо бы, если у него получится
+12
-3
+9
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Wayne Gretzky 99
Ну, дай бог, чтобы зацепился!
+8
-3
+5
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HockeyMan
На сколько сильно я ненавижу Воробьева, но как же сильно я хочу, что бы у него там получилось. )))
Реально хочется пожелать только удачи. Давно хотел увидеть Русского тренера в НХЛ на скамейке
+2
0
+2
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Bartez1986
на скамейке Йозе нечего делать. а Воробьев как тренер как минимум кое-что из себя представляет
+1
-1
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vzi
Ответ HockeyMan
На сколько сильно я ненавижу Воробьева, но как же сильно я хочу, что бы у него там получилось. ))) Реально хочется пожелать только удачи. Давно хотел увидеть Русского тренера в НХЛ на скамейке
А за что ненавидишь? )
+1
-1
0
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Александр Сандалов
Ответ HockeyMan
На сколько сильно я ненавижу Воробьева, но как же сильно я хочу, что бы у него там получилось. ))) Реально хочется пожелать только удачи. Давно хотел увидеть Русского тренера в НХЛ на скамейке
Брылин,Гончар?
0
0
0
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