Плющев о словах Путина про хоккей: «Генофонд нужно сохранять, но проблема шире. Чиновники не обращают на нее внимание, отчитываются, что строят катки»

Владимир Плющев высказался об оттоке молодых хоккеистов в Северную Америку.

Ранее президент России Владимир Путин попросил Минспорт и главу Федерации хоккея России Владислава Третьяка заняться вопросом отъезда молодежи за границу: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

– В 90-е годы вывозили целыми командами из Казахстана, Сибири маленьких ребят. Сейчас не слышал про такие повальные случаи. Наверное, стоит вопрос сохранения своего генофонда. Но нужно думать, чтобы ребята здесь оставались, а для этого нужно создавать условия роста.

Не особо вижу, чтобы что-то предпринималось нашими хоккейными чиновниками, чтобы наши молодые ребята гармонично входили в составы команд , . В основном ставку делают на ветеранов, ветеранов , и не всегда очень качественных.

Уезжают те, кто считает, что не сможет реализовать себя здесь – в этом проблема. В отъезде маленький детей большую роль играют родители, не припомню скандалов с отъездами больших групп маленьких детей. Нужно смотреть глубже – на систему подготовки тренерских кадров, которых тоже практически нет.

Тренируют люди, которые вчера играли, а сегодня считают, что все знают и умеют. Хорошо, что президент заострил внимание на хоккее – это геополитический вид спорта, нужно сохранять свой генофонд, но проблема шире. Чиновники особо не обращают внимание на нее, отчитываются, что строят катки, но катки сами не готовят игроков, нужны специалисты.

– Когда хоккеист уезжает из в другие лиги, как например, Задоров, и в дальнейшем становится игроком сборной, это плюс для отечественного хоккея?

– Если игрок уезжает и начинает расти – для него плюс. Если здесь не смогли создать условия и не поверили в него, а там он смог доказать… Никто не хочет возиться с молодежью. А если нет возможности реализовать себя, то всегда ищутся другие пути, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.