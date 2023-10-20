Плющев о словах Путина про хоккей: «Генофонд нужно сохранять, но проблема шире. Чиновники не обращают на нее внимание, отчитываются, что строят катки»

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Владимир Плющев высказался об оттоке молодых хоккеистов в Северную Америку.

Ранее президент России Владимир Путин попросил Минспорт и главу Федерации хоккея России Владислава Третьяка заняться вопросом отъезда молодежи за границу: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

– В 90-е годы вывозили целыми командами из Казахстана, Сибири маленьких ребят. Сейчас не слышал про такие повальные случаи. Наверное, стоит вопрос сохранения своего генофонда. Но нужно думать, чтобы ребята здесь оставались, а для этого нужно создавать условия роста.

Не особо вижу, чтобы что-то предпринималось нашими хоккейными чиновниками, чтобы наши молодые ребята гармонично входили в составы команд КХЛ, ВХЛ. В основном ставку делают на ветеранов, ветеранов НХЛ, и не всегда очень качественных.

Уезжают те, кто считает, что не сможет реализовать себя здесь – в этом проблема. В отъезде маленький детей большую роль играют родители, не припомню скандалов с отъездами больших групп маленьких детей. Нужно смотреть глубже – на систему подготовки тренерских кадров, которых тоже практически нет.

Тренируют люди, которые вчера играли, а сегодня считают, что все знают и умеют. Хорошо, что президент заострил внимание на хоккее – это геополитический вид спорта, нужно сохранять свой генофонд, но проблема шире. Чиновники особо не обращают внимание на нее, отчитываются, что строят катки, но катки сами не готовят игроков, нужны специалисты.

– Когда хоккеист уезжает из МХЛ в другие лиги, как например, Задоров, и в дальнейшем становится игроком сборной, это плюс для отечественного хоккея?

– Если игрок уезжает и начинает расти – для него плюс. Если здесь не смогли создать условия и не поверили в него, а там он смог доказать… Никто не хочет возиться с молодежью. А если нет возможности реализовать себя, то всегда ищутся другие пути, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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5 комментариев

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pit4er
Чтобы сохранить генофонд, возможно, не стоит посылать молодых ребят умирать
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Mephi027
Насчёт катков зачетно подколол соответствующего персонажа.
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1960лоцман
Сколько можно слушать всяких там ВВ и им подобным , до слушались просрали практически все в спорте.
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1960лоцман
Уверен что если бы не дружба клана Ротенбергов с ВВ , то Рома никогда не занял место главного тренера СКА, да и на ночную лигу в главной роли с ВВ без смеша не посмотришь. Как все это уже достало.
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Кавабунга Шреддоголовый
Для сохранения генофонда достаточно перестать гнать ребят на войну. Про катки хорошо подколол главного каткостроителя
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