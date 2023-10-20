Кожевников о словах Путина: «Уже давно пора заканчивать отъезд детей. Наконец-то на это обратили внимание. ФХР надо этим заниматься»

Теги ФХР НХЛ Владимир Путин КХЛ МХЛ Александр Кожевников ВХЛ Политика детский хоккей Хоккей

Александр Кожевников согласен с Владимиром Путиным по вопросу отъезда молодежи.

Президент России Владимир Путин ранее заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

«Давно пора. Конечно, согласен! Я давно об этом говорю и не один я. Наконец-то на это обратили внимание, уже давно пора заканчивать отъезд детей.

Поэтому, надо разбираться и Федерации хоккея надо этим заниматься. Они давно не занимаются этим», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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2 комментария

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David Rigert
что с дурака взять,кроме анализов.
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Марсель Объелся
Кажется после вчерашних заявлений Никишин и Мичков будут всю жизнь за самолётнго играть
0
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