Кожевников о словах Путина: «Уже давно пора заканчивать отъезд детей. Наконец-то на это обратили внимание. ФХР надо этим заниматься»
Александр Кожевников согласен с Владимиром Путиным по вопросу отъезда молодежи.
Президент России Владимир Путин ранее заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».
«Давно пора. Конечно, согласен! Я давно об этом говорю и не один я. Наконец-то на это обратили внимание, уже давно пора заканчивать отъезд детей.
Поэтому, надо разбираться и Федерации хоккея надо этим заниматься. Они давно не занимаются этим», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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