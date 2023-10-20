Александр Пашков высказался об оттоке молодых хоккеистов в Северную Америку.

Президент России Владимир Путин заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

«Вопрос, поднятый президентом, давно известен, многие годы, начиная с 90‑х. Прошло больше 30 лет с момента, как проблема стала острой в нашем хоккее. С тех пор практически ничего не изменилось, отъезд не прекращается, беспрерывный отъезд. Нельзя обойтись желанием и решениями спорткомитетов.

Вопрос должен решаться на государственном уровне, законами РФ. На это пойти сложно и трудно, но другого пути нет. ФХР – общественная организация, она юридически ничего не может сделать», – сказал олимпийский чемпион.

«Надо понять, что делать с этими дельцами от хоккея». Про кого так резко сказал Путин?