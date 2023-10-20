Быков о словах Путина про отъезд молодежи: «Зачем уезжать в другую страну, отрываться от дома, родителей? В России достаточно хорошая школа»

Вячеслав Быков отреагировал на слова Владимира Путина об отъезде молодежи.

Президент России Владимир Путин заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

«В России достаточно много хороших специалистов, которые могут работать с молодежью. Они и сейчас воспитывают юных хоккеистов. Мы должны стараться давать возможность нашим детям заниматься в России.

Зачем уезжать в другую страну, отрываться от дома, родителей? В России достаточно хорошая школа. Мы видим, что игроки вырастают, на них есть спрос в НХЛ. Это значит, что школа хорошо работает.

В России хорошо умеют готовить спортсменов, если на них есть спрос, когда они подходят к профессиональному возрасту. В России много хороших спортивных академий, которые доводят талантливых игроков до профессионального уровня.

Преждевременный отъезд может и навредить. Некоторые родители отправляют детей туда, думая, что там «трава зеленее». Рассчитывают, что из юного хоккеиста сделают игрока , за счет которого они будут жить. Важно же, чтобы ребенок жил в той среде, где ему будет комфортно – свой язык, родители.

Отмечу, что важно образование – обучение, получение профессии. Никто же не дает гарантий, что юный хоккеист станет профессиональным спортсменом. Родители должны задавать множество вопросов, потому что решается судьба из близкого и родного человека», - сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.