Каменский о словах Путина: «Наш народ должен смотреть на своих звезд в России. Надо, чтобы молодые игроки оставались»

Валерий Каменский отреагировал на слова Владимира Путина об отъезде молодежи.

Президент России Владимир Путин ранее заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

«Поддерживаю эту идею, надо, чтобы молодые игроки оставались в России. Стоит выработать определенный механизм, который позволит это сделать.

Наш народ должен смотреть на своих звезд в России», – заявил олимпийский чемпион и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.