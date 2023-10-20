Каменский о словах Путина: «Наш народ должен смотреть на своих звезд в России. Надо, чтобы молодые игроки оставались»

Теги ФХР НХЛ Владимир Путин Валерий Каменский КХЛ МХЛ Политика детский хоккей Матч ТВ Хоккей

Валерий Каменский отреагировал на слова Владимира Путина об отъезде молодежи.

Президент России Владимир Путин ранее заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

«Поддерживаю эту идею, надо, чтобы молодые игроки оставались в России. Стоит выработать определенный механизм, который позволит это сделать.

Наш народ должен смотреть на своих звезд в России», – заявил олимпийский чемпион и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

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4 комментария

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Sobachkin
А народ вообще спрашивать не надо? Типо вот вам Шаман, а не Металлика на стадионе! Чем недовольны тут? Лучше бы сказал, как Ротенберг младший убил последний интерес к КХЛ, своим цирком. Что смотреть? Как сынок олигарха играет в менеджера? Не спасибо, Валера, я подожду трансляций NHL.... и ребята в этой лиге развиваются, а не люди игрушки Есматовича и Йозе, кого в армию играть, кого там в Сочи и пофиг....
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Oleg Olegov
Если бы Путин, наоборот, сказал, что надо мотивировать молодых уезжать в сильнейшие лиги конкурировать со звездами, то Каменский бы также сказал, что поддерживает эту инициативу.
А так спасибо Валерию, что не поехал во всякие эти Нью-Йорки и Квебеки, а двадцать лет радовал народ в Воскресенске.
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Melnikov1968
Каменский в хоккее лет 35-40,поиграл за сборную СССР, Олимпийский чемпион, играл в НХЛ, обладатель КС, но Путин, который только 10 лет назад встал на коньки, лучше разбирается в хоккее. То есть, президент лучше знает сферу в которой ты провел всю жизнь. Валера, ты лузер.
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NeAngel
Игрок должен сам решать где ему играть, но это не мешает государству создавать те условия, которые оно считает достойными, чтобы ради них игроки стремились играть на родине. Но последнее слово за игроком должно быть, а не за «военкоматом».
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