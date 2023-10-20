Назаров об агентах: «Есть дельцы, как правильно заметил Путин, а есть лицензированные в России сотрудники. Не стоит смешивать всех под одну гребенку»

Теги НХЛ Андрей Назаров Владимир Путин КХЛ Политика детский хоккей Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался об агентах, которые увозят молодежь в Северную Америку.

Президент России Владимир Путин ранее заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

«Прочитал много мнений и публикаций в СМИ. Что касается агентского бизнеса, то не стоит смешивать всех агентов под одну гребенку.

Действительно, есть дельцы, как правильно заметил президент России Владимир Владимирович Путин, а есть лицензированные в России сотрудники, которые работают внутри страны и с юного возраста ведут дела игроков, помогая им.

Конечно, молодые игроки должны оставаться и развиваться на родине, целиком поддерживаю это», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

«Надо понять, что делать с этими дельцами от хоккея». Про кого так резко сказал Путин?

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7 комментариев

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Гумберт Гумберт
вот вроде бы тафгай, а глупостей не говорит, мыслит партийно 😄
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Maxim Shumov
А ротен кто тогда? Лицензированный делец? 2 в 1? Система такая гибкая?
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Максим Столбов
А тренеров непрофессионалов мы куда отнесём? Или это другое?
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Ми Ша
Всё распилили, взялись за хоккейный рынок
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starless
А за него по-прежнему Ларин говорит или кто-то другой уже?
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Valentin Yurievich
А лицензированные в России сотрудники конечно же никак не могут быть «дельцами» по логике Назарова.
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Melnikov1968
А слово "делец" теперь стало оскорблением? Один корень со словом "Дело". А если такое сочетание: "Деловые люди"? Звучит как оскорбление? Президент сказал и понеслось.
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