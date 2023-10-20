Назаров об агентах: «Есть дельцы, как правильно заметил Путин, а есть лицензированные в России сотрудники. Не стоит смешивать всех под одну гребенку»

Андрей Назаров высказался об агентах, которые увозят молодежь в Северную Америку.

Президент России Владимир Путин ранее заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

«Прочитал много мнений и публикаций в СМИ. Что касается агентского бизнеса, то не стоит смешивать всех агентов под одну гребенку.

Действительно, есть дельцы, как правильно заметил президент России Владимир Владимирович Путин, а есть лицензированные в России сотрудники, которые работают внутри страны и с юного возраста ведут дела игроков, помогая им.

Конечно, молодые игроки должны оставаться и развиваться на родине, целиком поддерживаю это», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

«Надо понять, что делать с этими дельцами от хоккея». Про кого так резко сказал Путин?