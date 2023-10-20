Дисциплинарный совет ИИХФ рассмотрит дело против ФХР из-за выхода ЦСКА на раскатку в форме с буквой Z и элементами эмблемы батальона «Эспаньола»

Дисциплинарный совет ИИХФ рассмотрит четыре дела, связанные с ФХР и ЦСКА.

Об этом сообщил гендиректор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря до конца календарного года. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Федотов принимает участие в матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ. Он провел уже 12 игр в этом сезоне.

«Первое дело – Федотов против ИИХФ по поводу его отстранения, второе – ЦСКА против ИИХФ по поводу запрета на переходы, третье – ФХР против ИИХФ из-за того, что Федотов был допущен к игре без наличия трансферной карты, четвертое – ИИХФ против из-за того, что ЦСКА вышел на раскатку с буквой Z на форме и с рекламой батальона «Эспаньола».

По ним будут решения. Как это дальше будет развиваться и какие причудливые формы могут принять санкции международной федерации, сложно сказать.

Теоретически я не хочу проявлять излишний пессимизм или оптимизм, давайте говорить объективно о том, что есть четыре дела, которые должны быть рассмотренные в ближайшее время в дисциплинарном комитете. Будет решение, будем его обсуждать, а также дальнейшие планы», – сказал Курбатов.

Дисциплинарный совет ИИХФ может рассмотреть дело Федотова в ноябре