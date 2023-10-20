Дисциплинарный совет ИИХФ рассмотрит дело против ФХР из-за выхода ЦСКА на раскатку в форме с буквой Z и элементами эмблемы батальона «Эспаньола»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ КХЛ Дмитрий Курбатов игровая форма Политика Иван Федотов ТАСС Хоккей

Дисциплинарный совет ИИХФ рассмотрит четыре дела, связанные с ФХР и ЦСКА.

Об этом сообщил гендиректор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря до конца календарного года. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Федотов принимает участие в матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ. Он провел уже 12 игр в этом сезоне.

«Первое дело – Федотов против ИИХФ по поводу его отстранения, второе – ЦСКА против ИИХФ по поводу запрета на переходы, третье – ФХР против ИИХФ из-за того, что Федотов был допущен к игре без наличия трансферной карты, четвертое – ИИХФ против ФХР из-за того, что ЦСКА вышел на раскатку с буквой Z на форме и с рекламой батальона «Эспаньола».

По ним будут решения. Как это дальше будет развиваться и какие причудливые формы могут принять санкции международной федерации, сложно сказать.

Теоретически я не хочу проявлять излишний пессимизм или оптимизм, давайте говорить объективно о том, что есть четыре дела, которые должны быть рассмотренные в ближайшее время в дисциплинарном комитете. Будет решение, будем его обсуждать, а также дальнейшие планы», – сказал Курбатов. 

Дисциплинарный совет ИИХФ может рассмотреть дело Федотова в ноябре

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44 комментария

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Vladimir Rytikov
Ну что там, спорт все еще вне политики, ребята? Ой-ой-ой, неужели таки не зря отстраняют то, а?
+53
-25
+28
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dangora
Мало того, что ЦСКА вышли с буквой Z на раскатку, они же еще положили букву Х на мнение ИИХФ!
Это возмутительно!!!
+17
-7
+10
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Den_94
А с шестиконечной звездой можно было выйти?
+23
-15
+8
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Андрей Балабаев
А что будет? Исключат из кхл? 😂 тардифф-клоун. Отстранили отовсюду,а теперь пугают. А пугать-то больше нечем
+17
-10
+7
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Diyas
ЦСКА может хватит издеваться над ИИХФ. так жалко их стало. бедняжки
+22
-16
+6
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Rudenzik
Странно, что не добавили дело, что на матчах КХЛ присутствуют флаг и гимн России
+15
-10
+5
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ Den_94
А с шестиконечной звездой можно было выйти?
Рижской динаме можно было и со свастикой выходить, ИИХФ что-то не возбуждался.
+27
-22
+5
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Сергей Ветродуев
ИИХФ можно смело посылать в пешее эротическое. На фронте сейчас наши герои и гордость нации, поэтому не их собачье дело, какие буквы и эмблемы на форме
+25
-21
+4
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**Iscander**
Ответ server34
Пусть тогда и против зума (Zoom) дело открывают. У многих кто работает удалёно и пользуется им внизу на панеле буква Z.
Интересно, фильм Зоро, им можно смотреть?)
+7
-5
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Любитель побеждать
А то что?
+3
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Ильнур Хасанов
Этот ихф отстранило Россию от международных соревнований, а значит Россия может делать что хочет, а может вообще послать нак.
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Чиф
Ответ Vladimir Rytikov
Ты, главное, себя в этом убеди, если труп родственника приедет.
больно больной..
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Кирилл.С-Пб
Ответ Vladimir Rytikov
Ну что там, спорт все еще вне политики, ребята? Ой-ой-ой, неужели таки не зря отстраняют то, а?
С бошкой у тебя совсем плохо
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Чиф
Ответ ivanzhu90
Чел, ты пишешь только на одну тему: мирняк, Бахмут, Родина, Путин, патриоты и прочее, тупо сидишь и провоцируешь срачи. Поэтому и спрашиваю, правильно будет Володимир?
ну пишет и пишет... а вот пусть скажет - чей крым?
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ivanzhu90
Ответ Vladimir Rytikov
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Чел, ты пишешь только на одну тему: мирняк, Бахмут, Родина, Путин, патриоты и прочее, тупо сидишь и провоцируешь срачи. Поэтому и спрашиваю, правильно будет Володимир?
+5
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Бамбарбиякиргуда
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Рижской динаме можно было и со свастикой выходить, ИИХФ что-то не возбуждался.
Так это же свои, родные.
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Чёрная акула
Они еще не поняли что на них всех давно уже положили )))
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Slavnov
Да всем пофигу, это если нежно сказать
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Mihamoscow
Ещё бы в повестку добавили то , что российская символика на аренах и форме , да и вообще - играют … Непуганые идиоты , что в голове у этих людей , трэш полный :))
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Vladimir Rytikov
Ответ ivanzhu90
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Хаскерс
Только не это. Могут же сборную отстранить!! Или что еще, клюшки не подвезут, клоуны.
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CaSpeR-13
Ответ Андрей Балабаев
Отстранили за 1,5 года до этого. Не отстранили бы, не было бы и такой формы. Не надо подменять последовательность событий
прикольно что у них - израилю можно бомбить соседей потому что они первые начали,а с иихф уже у них оказывается не работает аргумент что "они первые начали"
Как говорится этодругое
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BillShen
А ИИХФ когда бабки получал от Сечина и прочих Марино/Тимченко ничего не думал? Ну те есть организация, тучу времени жила на тех самых нефтяных бабках от режима, задача которого сохраниться у кормушки подольше... Эта организация создавала положительное промотирование режима как в России так и в Европе (через зрелища типа ЧМ-2016 в Москве), а потом, когда этот режим, чтобы сохраниться, решил устроить маленькую победоносную они решили его отменить?
Ээээ - вы не с атрибутикой, а с персоналиями боритесь - а то деньги от них получать они готовы, а вот пойти поперек человечку с денюжкой и властью - кишка тонка...
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hfgryje
Совсем аху
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BillShen
Ответ Чиф
что за режим? спортивный?
Эспаньольский - выстраиваешь форчекинг в виде хамон (свиньи) и если в контур залетает химмарис вся команда переходит в другую лигу (так сказать на повышение или понижение - там как повезет).
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