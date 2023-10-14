Иван Федотов – вне заявки ЦСКА на матч против «Сочи». Голкипер пропустил 5 голов от «Спартака» в прошлой игре

ЦСКА не заявил Ивана Федотова на матч КХЛ.

Тренерский штаб Сергея Федорова назвал состав команды на игру Фонбет чемпионата против « ».

Стартовым вратарем на матч выбран . Запасной голкипер – .

Таким образом, Иван Федотов не попал в заявку на игру после того, как отразил 25 из 30 бросков в прошлом матче против «Спартака» (3:5).