Иван Федотов – вне заявки ЦСКА на матч против «Сочи». Голкипер пропустил 5 голов от «Спартака» в прошлой игре
ЦСКА не заявил Ивана Федотова на матч КХЛ.
Тренерский штаб Сергея Федорова назвал состав команды на игру Фонбет чемпионата КХЛ против «Сочи».
Стартовым вратарем ЦСКА на матч выбран Дмитрий Гамзин. Запасной голкипер – Александр Шарыченков.
Таким образом, Иван Федотов не попал в заявку на игру после того, как отразил 25 из 30 бросков в прошлом матче против «Спартака» (3:5).
оказывается когда человека на год без хоккея оставляешь, он может играть немного хуже чем до этого?)