Федоров о Федотове вне заявки ЦСКА: «Все прекрасно понимают, где он был и чем занимался в прошлом сезоне. Я бы так хотел это обозвать»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

Сергей Федоров объяснил, почему Иван Федотов пропустил матч против «Сочи».

Голкипер не вошел в заявку ЦСКА на игру регулярного чемпионата КХЛ (2:1).

– Федотов остался вне заявки из-за не самой удачной игры в предыдущем матче?

– Я благодарю всех, кто обсуждает эту тему. Она реально есть, но, наверное, надо прояснить все наши действия в плане Ивана.

Еще раз – все прекрасно понимают, где он был, как он был и чем он занимался в прошлом сезоне. Я бы так хотел это обозвать.

У нас к Ивану нет никаких претензий – ни в игровом плане, ни в тренировочном процессе.

До декабря на этот вопрос будет один и тот же ответ, который я уже дал. Думаю, что это справедливо.

Ни хочу тратить ни ваше время, ни свое, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

14 комментариев

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T0ughguy
Ответ Операция Ы
В регулярке Шарыч/Гамзин/Федотов вытянут, вопросов нет, но кто будет играть в финале плова?)
Локомотив и АкБарс)))
+7
-2
+5
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shafigullin.manufacture
Ответ Док163
один вопрос - просто зачем его заиграпли через такой скандал,Ю если все равно сливают.....
чтоб тусоваться красиво
+1
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+1
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Операция Ы
В регулярке Шарыч/Гамзин/Федотов вытянут, вопросов нет, но кто будет играть в финале плова?)
0
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0
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Док163
один вопрос - просто зачем его заиграпли через такой скандал,Ю если все равно сливают.....
0
0
0
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ugmyanswer
Фёдоров пошёл по наклонной
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Михаил Барвинский
а кто это устроил, всё!!!!! ?????? Где совесть у людей!??? Испортили карьеру мужику и всё.... Эх, КХЛ......
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HockeyMan
Ответ Vadyan_chel1994
А в финал уже вышли? Со 2 раунда будет: ак барс, авангард, магнитка, авто, трактор. Да и пока на западе у коней дела не очень
Ну будем объективны, авто трактор не конкуренты по сути)
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Vadyan_chel1994
Ответ HockeyMan
Ну будем объективны, авто трактор не конкуренты по сути)
Ну это не объективно. Составы сильны и у тех, и у тех. И трактор наконец слил беспонтового тренера
А еще на западе есть торпедо, локо, динамо, спартак. Я очень не уверен что цска/ска в этом сезоне будут в финалах
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HockeyMan
Ответ Vadyan_chel1994
Ну это не объективно. Составы сильны и у тех, и у тех. И трактор наконец слил беспонтового тренера А еще на западе есть торпедо, локо, динамо, спартак. Я очень не уверен что цска/ска в этом сезоне будут в финалах
У авто и трактора?) а что там за такие составы? Даже интересно стало
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Vanek1
Ответ T0ughguy
Локомотив и АкБарс)))
Походу это ваши вл а ж н ые мечты
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Док163
Ответ shafigullin.manufacture
чтоб тусоваться красиво
нарисоваться и показать себя. это то понятно. понты у нас любят.
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