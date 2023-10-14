Федоров о Федотове вне заявки ЦСКА: «Все прекрасно понимают, где он был и чем занимался в прошлом сезоне. Я бы так хотел это обозвать»

Сергей Федоров объяснил, почему Иван Федотов пропустил матч против «Сочи».

Голкипер не вошел в заявку ЦСКА на игру регулярного чемпионата КХЛ (2:1).

– Федотов остался вне заявки из-за не самой удачной игры в предыдущем матче?

– Я благодарю всех, кто обсуждает эту тему. Она реально есть, но, наверное, надо прояснить все наши действия в плане Ивана.

Еще раз – все прекрасно понимают, где он был, как он был и чем он занимался в прошлом сезоне. Я бы так хотел это обозвать.

У нас к Ивану нет никаких претензий – ни в игровом плане, ни в тренировочном процессе.

До декабря на этот вопрос будет один и тот же ответ, который я уже дал. Думаю, что это справедливо.

Ни хочу тратить ни ваше время, ни свое, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.