Федоров о Федотове вне заявки ЦСКА: «Все прекрасно понимают, где он был и чем занимался в прошлом сезоне. Я бы так хотел это обозвать»
Сергей Федоров объяснил, почему Иван Федотов пропустил матч против «Сочи».
Голкипер не вошел в заявку ЦСКА на игру регулярного чемпионата КХЛ (2:1).
– Федотов остался вне заявки из-за не самой удачной игры в предыдущем матче?
– Я благодарю всех, кто обсуждает эту тему. Она реально есть, но, наверное, надо прояснить все наши действия в плане Ивана.
Еще раз – все прекрасно понимают, где он был, как он был и чем он занимался в прошлом сезоне. Я бы так хотел это обозвать.
У нас к Ивану нет никаких претензий – ни в игровом плане, ни в тренировочном процессе.
До декабря на этот вопрос будет один и тот же ответ, который я уже дал. Думаю, что это справедливо.
Ни хочу тратить ни ваше время, ни свое, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.
А еще на западе есть торпедо, локо, динамо, спартак. Я очень не уверен что цска/ска в этом сезоне будут в финалах