ЦСКА не пропустил во втором матче подряд. Федотов сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 24 броска «Локомотива»
ЦСКА не пропустил ни одной шайбы во второй игре подряд.
Команда тренера Сергея Федорова победила «Локомотив» (3:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер Иван Федотов отразил все 24 броска и во второй раз сыграл на ноль в текущем сезоне.
В прошлой игре ЦСКА всухую обыграл «Куньлунь» (7:0). Таким образом, команда не пропустила во втором матче подряд.
ЦСКА набрал 23 очка в 20 матчах и находится на пятом месте в таблице Западной конференции.
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