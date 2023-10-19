ЦСКА не пропустил во втором матче подряд. Федотов сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 24 броска «Локомотива»

Теги ЦСКА Локомотив Сергей Федоров КХЛ Иван Федотов Хоккей

ЦСКА не пропустил ни одной шайбы во второй игре подряд.

Команда тренера Сергея Федорова победила «Локомотив» (3:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер Иван Федотов отразил все 24 броска и во второй раз сыграл на ноль в текущем сезоне.

В прошлой игре ЦСКА всухую обыграл «Куньлунь» (7:0). Таким образом, команда не пропустила во втором матче подряд.

ЦСКА набрал 23 очка в 20 матчах и находится на пятом месте в таблице Западной конференции.

6 комментариев

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Операция Ы
Молодцы! Потихоньку входят в сезон, всё по плану!
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Mihamoscow
Где Тардиф , где его любимые - МЫ НЕ ДОПУСТИМ ???
Ну хоть лайк на странице Ивана поставил бы :)
+3
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Fma wozo
браво 👏 Цска, отлично 👍 Федотов!
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Британский шпион
Ваня—красавец, теперь осталось постабильнее тащить, у Нестерова 200 очко, наш ответ Карлсону 😁 Проверку прошли ребята, задушили локо, ждем дерби через 2 недели.
+2
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HockeyMan
ЦСКА набирает ход
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Операция Ы
Ответ Mihamoscow
Где Тардиф , где его любимые - МЫ НЕ ДОПУСТИМ ??? Ну хоть лайк на странице Ивана поставил бы :)
У Тардюффа совещания с возмущением и озобоченностью по воскресеньям)
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