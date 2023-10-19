ЦСКА не пропустил во втором матче подряд. Федотов сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 24 броска «Локомотива»

ЦСКА не пропустил ни одной шайбы во второй игре подряд.

Команда тренера победила « » (3:0) в матче Фонбет чемпионата .

Голкипер Иван Федотов отразил все 24 броска и во второй раз сыграл на ноль в текущем сезоне.

В прошлой игре ЦСКА всухую обыграл «Куньлунь» (7:0). Таким образом, команда не пропустила во втором матче подряд.

набрал 23 очка в 20 матчах и находится на пятом месте в таблице Западной конференции.