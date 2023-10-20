Квартальнов о поражении от «Куньлуня»: «Много борьбы проигрывали. Буллиты были не в нашу пользу»

Дмитрий Квартальнов оценил поражение минского «Динамо» от «Куньлуня» (3:4 Б) в КХЛ.

– Третий период обычно нам удавался. Сегодня мы его проиграли вчистую. Думали, что так и закончится. А надо было продолжать работать. Третий период все решил. Буллиты были не в нашу пользу, к сожалению.

– Почему в третьем периоде было так мало энергии?

– Сегодня команда была не такая… Но зарплату же все получают. Игра может не идти, бывает, что забить тяжело, но работать-то надо. Хоккей – это игра один в один. Это борьба характеров. Если посмотрите, то много борьбы проигрывали. В этом все кроется.

– Три подряд поражения. Есть ли что-то общее?

– Были совершенно разные игры. В матчах со СКА и «Салаватом» были борьба и работа, там нам реально не повезло. Буду откровенен. А сегодня нам везло два периода, причем незаслуженно. Но так бывает. Конечно, хотелось бы выигрывать такие игры, где смотримся плохо. Но, к сожалению, все так, – сказал главный тренер минского « ».